Ende Januar soll die öffentliche Beteiligung zum Teilregionalplan Energie des Regionalverbandes Bodensee-Oberschwaben (RVBO) starten. Damit haben Behörden und Bürger die Möglichkeit, sich zu den geplanten Gebieten für Windkraft und Freiflächensolaranlagen zu äußern. Die CDU-Fraktion wagte am Montagabend im Gemeinderat einen Vorstoß, die Entwürfe des RVBO kritisch zu untersuchen.

In mehreren Veranstaltungen hatte der RVBO das Vorgehen und die geplanten Gebiete bereits vorgestellt. Rückmeldungen aus dem Publikum waren dabei vor allem mit Blick auf die Vorranggebiete für Windparks kritisch. In diese Richtung argumentierte auch Jürgen Arnold im Namen der CDU-Fraktion, da die Gemeinde Ostrach von den Planungen besonders stark betroffen sei.

Auch Pläne im Umland von Ostrach

Im aktuellen Entwurf liegen mit mehr als 5100 Hektar knapp 60 Prozent der möglichen Vorranggebiete des RVBO im Kreis Sigmaringen. Die vier in Ostrach geplanten Vorranggebiete für Windparks umfassen rund 1300 Hektar. Hinzu kommt: In Sichtweite würden bei Pfullendorf, Illmensee und Königseggwald weitere Gebiete ausgewiesen. Im Wagenhart bei Hoßkirch sind vier Standorte für Windräder bereits genehmigt.

Laut Antrag bittet die CDU-Fraktion, Thema und Vorgehen im Gemeinderat zu behandeln. Demnach soll die Verwaltung für ihre Stellungnahme ein „qualifiziertes Fachbüro“ hinzuziehen. Geprüft werden solle unter anderem, ob der RVBO seine Auswahlkriterien mit Blick auf die Ostracher Gegebenheiten richtig angewendet hat.

Auch sei zu untersuchen, ob die Kriterien angemessen bewertet wurden, und wie mit den Konzentrationsflächen „Windenergie“ umgegangen werden soll, welche die Gemeinde bereits 2014 ausgewiesen hat.

„Wir möchten ausdrücklich betonen, dass wir keine Verhinderungsplanung betreiben wollen“, sagte Arnold. Angesichts der Verdichtung auf Ostracher Gebiet und weiteren Standorten im Umland sei eine kritische Betrachtung der Entwürfe jedoch erforderlich.

Emotionale Argumente bringen uns nicht weiter. Jürgen Arnold

Auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ verdeutlichte Arnold, dass er die Rechtmäßigkeit der Planung nicht generell infrage stelle, aber das Vorgehen genau geprüft werden solle. „Auch wenn es Geld kostet, sollten wir uns professionelle Unterstützung holen. Emotionale Argumente bringen uns nicht weiter“, sagte Arnold.

Der Antrag soll laut Bürgermeisterin Lena Burth in einer kommenden Sitzung beraten werden. In der aktuellen Sitzung am Montagabend ging dies aufgrund gesetzlicher Vorgaben nicht. „Anträge zu Themen, die nicht auf der Tagesordnung stehen, müssen zehn Tage vorher vorliegen“, erläuterte Burth. Der Antrag der CDU wurde am 17. Januar schriftlich eingereicht.

Klausurtagung im März

Im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ ergänzte Burth, dass die Gemeinde auf jeden Fall eine Stellungnahme zum Teilregionalplan abgeben werde. Am 9. März finde dazu eine Klausurtagung des Gemeinderates statt, bei der auch RVBO-Direktor Wolfgang Heine als Referent dabei sei.