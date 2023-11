Bereits ein viertes Buch widmet der Einharter Franz Wohlfahrt der Advents- und Weihnachtszeit. In den bisherigen gab es Gedichte und Mundart, nun wirft er in „Jesus, Maria, der Josef und ich“ einen Blick auf die Weihnachtsgeschichte, interpretiert Worte aus der Bibel in die heutige Zeit. Ergänzt hat diese seine Frau Stefany mit eigenen Bildern.

Lange mit dem Thema beschäftigt

„Die Weihnachtsgeschichte verfolgt mich seit über 20 Jahren“, sagt Franz Wohlfahrt. Bislang betrachtete er sie in seinen Werken mal unterhaltsam, mal mystisch, dieses Mal geht es um eine spirituelle Sicht. Aufgewachsen ist Wohlfahrt in Herlazhofen im Allgäu, in einem streng katholischen Umfeld. „Dem bin ich als junger Mann entflohen, habe erst viele Jahre später einen Zugang zur Bibel und Spiritualität gefunden“, sagt Wohlfahrt.

Er ist wie ein heutiger Flüchtling, der sich über das Mittelmeer durchschlägt, und versucht, seine Familie durchzubringen. Franz Wohlfahrt

Das Buch ist in 13 Kapitel unterteilt, beginnt jeweils mit einem Zitat aus dem Evangelium von Lukas oder Matthäus. Dieses nutzt er, um die Bedeutung der Worte und des Inhalts auf die heutige Zeit zu übertragen. So etwa das Kapitel vom Josef, der zwar für das Männliche stehe, aber doch nicht der Vater von Jesus ist.

Wohlfahrt sieht ihn als einen wachsamen Mann, der seine Familie mit der Flucht nach Ägypten rettet. Dabei sei er aber kein Held oder Kämpfer. „Er ist wie ein heutiger Flüchtling, der sich über das Mittelmeer durchschlägt, und versucht, seine Familie durchzubringen“, sagt Wohlfahrt. Sein Wegbegleiter dabei: Großes Gottvertrauen.

Das gehört zu den Kapiteln

Zu jedem Kapitel gibt es einen Hirtenweg, einen spirituellen Text, der sich zum Beispiel um Achtsamkeit, Demut oder Wertschätzung. „Ich möchte damit jeweils das individuelle Wachstum anregen“, sagt Franz Wohlfahrt.

Die vierte Ebene der Kapitel sind Bilder. Vor rund vier Jahren hat Stefany Wohlfahrt mit der Malerei begonnen. „Sie sind eine Ergänzung als meditative Betrachtungsebene“, sagt Stefany Wohlfahrt. Bewusst trage keines der Bilder einen Titel, denn jeder solle darin sehen, was er wolle.

Das Buch gibt es für 22 Euro im regionalen Buchhandel sowie bei Franz Wohlfahrt in Einhart oder bei seinen Veranstaltungen. Lesungen findet statt am Freitag, 1. Dezember, um 19 Uhr in der evangelischen Kirche in Ostrach und am Freitag, 8. Dezember, um 19 Uhr im Haus Wohlfahrt in der Seestraße 5 in Einhart. Anmeldung unter [email protected].