Vorbereitungen für Ostracher Kleiderbörse laufen auf Hochtouren

In der Zeit vom 25. bis 29. August ist in Ostrach in Sachen „Dienst am Nächsten“ einiges geboten. Bereits zum 14. Male findet dann die soziale Kleiderbörse statt.

Am Freitag, 25. August, kann jeder von 15 bis 18 Uhr seine gut erhaltenen, tragbaren Kleiderspenden (egal, in welcher Konfektionsgröße, Sommer– wie Winterbekleidung) sowie Tisch– und Bettwäsche in der Buchbühlhalle in Ostrach abgeben. Nicht angenommen werden gebrauchte Leibwäsche sowie verschmutzte oder kaputte Sachen. Laut Vorschau ist es nicht gestattet, vor dem Abgabetermin etwas vor die Buchbühlhalle zu stellen.

Die Kleiderbörse öffnet am Samstag, 26. August, von 9 bis 16 Uhr, sowie am Montag und Dienstag, 28. und 29. August, jeweils von 15 bis 18 Uhr ihre Pforten. Hier kann sich jeder, egal in welcher Stadt oder Gemeinde er wohnt, umsehen und sich für den Eigenbedarf einkleiden. Die „Einkäufe“ werden in Form einer Geldspende beglichen. Der Erlös kommt in diesem Jahr dem Tafelladen in Bad Saulgau, der Anschaffung einer Schaukel für den Herbert–Barth–Platz in Ostrach, sowie den Fördervereinen der Schulen in Ostrach und Magenbuch zugute.

Gleichzeitig zur Kleiderbörse findet eine Sammelaktion von Lebensmitteln für den Tafelladen statt. Wer verpackte, haltbare Lebensmittel oder Hygieneartikel spenden möchte, darf diese während den Öffnungszeiten der Kleiderbörse abgeben.

Für Fragen rund um die Kleiderbörse ist die Initiatorin Anita Strobel, Telefon 07585/1336, Ansprechpartnerin.