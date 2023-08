Schrott und Baumaterialien stören das sonst so idyllische Bild des ehemaligen Laubbacher Mühleweihers. Bereits seit Jahren ist der Zustand so, wie ein Leser der „Schwäbischen Zeitung“ berichtet. Dabei ist das Gelände Teil des Naturschutzgebiets Pfrunger–Burgweiler Ried und die Sachen dort somit gar nicht erlaubt.

„Der Weiher ist längst zu einer privaten Mülldeponie beziehungsweise einem ,Friedhof’ für ausrangierte Maschinen verkommen“, schreibt der Leser an die Redaktion, möchte namentlich aber nicht genannt werden.

Das einzige, was noch an seine Zeiten als Naturschutzgebiet erinnert, sei ein entsprechendes, altes Hinweisschild. Er habe sich bereits im März 2022 an das Landratsamt Sigmaringen gewandt und wundere sich, dass der Bereich Naturschutz diesen Zustand toleriere.

Erste Hinweise schon 2018

Auf Anfrage bestätigt das Landratsamt Sigmaringen, dass erste Hinweise über Abfälle im Bereich des Mühleweihers sowie auf dem Wohngrundstück des Besitzers im April 2018 bei der Behörde eingegangen sind. Seitdem ziehen sich der Fall hin.

Nach ersten Gesprächen im August 2018 wurden laut Landratsamt zwar Abfälle entsorgt, allerdings nicht dauerhaft. „Inzwischen hat sich die Situation wieder verschlechtert und es fand eine weitere Anhörung statt“, teilt Pressesprecher Sebastian Korinth mit.

Fischteichanlage geplant

In diesem Frühjahr hätten sich der Eigentümer, sein Anwalt, ein Vertreter des Landesverbands der Berufsfischer und Teichwirte sowie Mitarbeitende der unteren Naturschutz– und Wasserschutzbehörde getroffen, um sich über die weitere Nutzung des Geländes auszutauschen.

Dort befinde sich eine genehmigte Fischteichanlage, die in Zukunft wieder betrieben werden soll. Ein Teil der gelagerten Materialien sei für die Instandsetzung von Biberschäden und den Betrieb der Anlage vorgesehen.

Im nicht zugewucherten Zustand zur kalten Jahreszeit zeigt sich noch mehr Schrott. Foto: privat (Foto: Privat )

„Mit dem Eigentümer wurde vereinbart, dass Gegenstände, die mit Blick auf das Naturschutzgebiet dort nicht gelagert werden sollten, entfernt werden — was teilweise auch erfolgt ist“, so Korinth. Verzögerungen gebe es aber durch die ausstehende und kostenintensive Sanierung des Weiherdamms und damit zusammenhängende und bislang nicht geklärte Fragen.

Landratsamt kontrolliert Gelände

Beim jüngsten Ortstermin im März seien von Vertretern des Landratsamtes keine entsorgungsrelevanten Abfälle auf dem Grundstück entdeckt worden.

Bei Maschinen, Fässern oder Paletten handelt es sich laut der Behörde nicht um Abfall. Anzeichen für Verunreinigungen des Bodens oder des Grundwassers seien bei keinem der Besichtigungstermine festgestellt worden.