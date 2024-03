Theater mit Botschaft für heutige Zeit: Die ganze Hand

„Wir werden heute Abend ein Theaterstück erleben, das uns nicht nur die Person Eugen Bolz als Politiker und Widerständler näher bringt, sondern auch Botschaften für unsere Zeit enthält“, so Landrätin Stefanie Bürkle bei ihrer Begrüßung zu einem bemerkenswerten Theaterabend am vergangenen Freitag in der Buchbühlhalle Ostrach.

Theaterstück arbeitet mit Originaldokumenten

Der Landkreis hatte zusammen mit der Dorfgemeinschaft Tafertsweiler und der Gemeinde Ostrach zu dem Doku-Drama „Die ganze Hand - Eugen Bolz Politiker und Widerständler“ mit dem Theater Lindenhof eingeladen.

Ausgehend von Originaldokumenten zeigt das Theaterstück die Stationen des Lebens des Menschen Eugen Bolz vom Einser-Juristen mit großen Karrierechancen über den christlich geprägten Politiker bis hin zu dem Menschen der selbst vor dem drohenden Todesurteil Würde und Haltung bewahrte.

Autor Jeremias Heppler aus dem Donautal hat mit diesem Werk einen frischen Zugang zu Eugen Bolz gefunden. Regisseur Christof Küster schuf daraus eine anschauliche, multimediale Inszenierung, die mit wenigen Requisiten auskommt, dafür aber Schauspiel, Live-Acts per Live-Kamera in historischen Fotos, wie etwa Bolz Wohnzimmer, zu einem wirkungsvollen Ganzen zusammenführt und eine erstaunliche Nähe zu den Zuschauern schafft.

Kork als Requisite

Eine spannende Requisite sind Korkschnipsel. Mit ihnen wird Bolz bei seiner Verhaftung vom Mob überschüttet. Später funktioniert der Kork als eine Art Sandbild, in das Kreuze mit oder ohne Haken gemalt werden und das die enge Begrenzung der Kerkerzelle des gefangenen Bolz darstellt.

Wir hätten es wissen müssen! Eugen Bolz

Inhaltlich nähert sich Heppeler und mit ihm Küster dem Leben von Eugen Bolz an, in dem er einzelne „Lebenspartikel“ herausgreift: Bolz als Politiker, als gläubiger Katholik, Vater und Ehemann - und als Gefangener. „Wir hätten es wissen müssen!“ lautet so der vielleicht zentrale Satz, den Bolz, gespielt von Sebastian Schäfer, gleich zu Beginn und später noch mehrfach ausrufen wird.

Auf der Bühne diskutiert er mit dem SPD-Zeitgenossen Kurt Schumacher („Du bist doch auch auf ihn hereingefallen“) alias Franz Xaver Ott, der wie seine Ensemblemitglieder gleich mehrfach besetzt ist. Die Zeit und Ortssprünge reichen vom Hohenasperg, wo Bolz 1933 mehrere Wochen in „Schutzhaft“ war, über das Kloster Beuron, zu einer - freilich - fiktiven Begegnung mit Edith Stein.

Dazu kommt ein Treffen mit Carl Friedrich Goerdeler, einem der führenden zivilen Köpfe der Widerstandsbewegung und reicht bis nach Hause zu Tochter Mechthild und Ehefrau Maria Bolz, die die Jahre seines Rückzugs einem Journalisten ins Mikrofon schildern.

Theaterstück als Lehre für heutige Zeit

„Die ganze Hand“ bietet eine erkenntnisreiche Annäherung an Bolz zu Teilen durchaus auch als tragisch zu bezeichnendes Leben. Denn Bolz liefert Hitler mit der Zustimmung zum Ermächtigungsgesetz den kleinen Finger - und verliert am Ende weit mehr als nur die ganze Hand: sein Leben.

In der zweiten Hälfte nimmt das Stück mit dem gescheiterten Stauffenberg-Attentat Fahrt auf. Mit Bühneneffekten, Geräuschen und Musik wird Anspannung und Tempo spürbar gemacht.

Das Streitgespräch zwischen Bolz und Berthold Biesinger als rot berocktem, bedrohlich wirkenden Nazi-Richter Freisler der ihm entgegen geifert: „Es hat sich ausgebolzt“ und der tränenrührende Abschied von Frau und Tochter waren die schauspielerischen Höhepunkte.

Am Ende zieht Schäfer als Bolz das Fazit: „Ich bin kein Held, ich bin eine Warnung!“ Und Erzähler Luca Zahn stellt die Frage: „Wie, geehrter Zuschauer, hätten sie reagiert, wie hätten Sie gehandelt?“ Damit werden auch die Parallelen zum heutigen Deutschland deutlich und das Theaterstück zu einem Lehrstück.