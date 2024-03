Theater Lindenhof führt Stück über den Widerständler Eugen Bolz auf

Das Theater Lindenhof führt am Freitag, 22. März, 20 Uhr, in der Buchbühlhalle in Ostrach „Die ganze Hand“ von Jeremias Heppeler auf. Das Stück dreht sich um den Politiker und Widerständler Eugen Bolz und der Titel ist dem Sprichwort „Wenn man dem Teufel den kleinen Finger gibt, so nimmt er die ganze Hand“ entnommen.

Der Rottenburger Eugen Bolz war überzeugter Demokrat und Christ und ein Widerständler eigener Prägung. Trotz starker Zweifel hob der Zentrumspolitiker 1933 im Reichstag den Finger für das Ermächtigungsgesetz. Kaum waren die Nationalsozialisten an der Macht, wurde er als Staatspräsident von Württemberg aus dem Amt gejagt. Nach einer Auszeit im Kloster Beuron schloss sich Bolz später dem christlich-konservativen Widerstand um Carl Friedrich Goerdeler an. Infolge des gescheiterten Stauffenberg-Attentats vom 20. Juli 1944 wurde er mit dem aus Bachhaupten stammenden Reinhold Frank verhaftet, gefoltert, verhört, zum Tod verurteilt und am 23. Januar 1945 in Berlin-Plötzensee hingerichtet.

Ausgehend von Originaldokumenten zeigt das Theaterstück die Stationen im Leben eines Menschen, der auch vor dem Volksgerichtshof Würde und Haltung bewahrte. Jeremias Heppeler, ein junger Autor aus dem Donautal, warf einen frischen Zugang und vielfältigen Blick auf das Leben von Bolz, heißt es in der Ankündigung der Gemeinde Ostrach.

Dank der Kunstförderung durch die OEW sind günstige Eintrittspreise möglich (Voverkauf zwölf Euro, Schüler und Studenten sieben Euro/Abendkasse 15 und zehn Euro). Erhältlich sind die Tickets im Rathaus Ostrach, Telefon 07585/30012, oder online (zuzüglich ein Euro) unter https://ostrach-22-03-2024.cortex-tickets.de/