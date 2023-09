Sportfischerverein Ostrachtal feiert 50–jähriges Bestehen

In diesem Jahr kann der Sportfischerverein Ostrachtal auf sein 50–jähriges Bestehen zurückblicken. Begonnen hat alles im Juni 1973. Da die Neuverpachtung der Ostrach, die bis dahin vom Fischereiverein Ravensburg gepachtet war, anstand, lud die Gemeindeverwaltung interessierte Sportfischer zu einem Treffen ein. Die Einladung zeigte große Resonanz. 22 Sportfischer trafen sich im Gasthaus Bahnhof. Man war sich schnell einig, einen Verein zu gründen, um gemeinsam die Ostrach zu pachten.

Schon am 28. September 1973 fand die Gründungsversammlung im Gasthaus Traube in Ostrach statt, bei der Hans Stephan zum 1. Vorsitzenden gewählt und der Verein als Sportfischerverein Ostrachtal e.V. in Vereinsregister eingetragen wurde. Das erste gepachtete Gewässer war die Ostrach von Laubbach bis Jettkofen. 1975 kamen die Baggerseen bei Jettkofen und das Fischwasser der Ostrach auf der Gemarkung Jettkofen dazu. Unter der engagierten Führung von Hans Stephan, der den Verein bis 1996 leitete, entwickelte sich der Sportfischerverein rasant.

So hatte der Verein schon 1976 80 Mitglieder. Eine erste Herausforderung erfuhr der junge Verein, als im Herbst 1975 durch die Einleitung von Siloabwasser der gesamte Fischbestand im Weiherbach verendete. Der Verein entwickelte sich weiterhin. So waren es beim 10–jährigen Bestehen 124 Mitglieder, die sich dem satzungsmäßigen Zwecke, der Ausübung des sport– und waidgerechten Fischens, aber auch der Hege und Pflege der heimatlichen Gewässer und deren Fischbestände verpflichtet fühlen. Hans Rieg und Ulrich Stehmer waren die weiteren Vorstände.

Derzeit wird der Verein von Ludwig Rundler geführt. Im Jubiläumsjahr gehen im Verein 246 Mitglieder, davon 30 Jugendliche ihrem Hobby, dem Angelsport nach. „Stand früher bei den Mitgliedern das Fischen im Vordergrund, so ist es heute die Hege und Pflege der Fischbestände und des heimatlichen Gewässers, das bei uns sieben Kilometer Fließgewässer und 34 Hektar Stehgewässer sind“, beschreibt Gewässerwart Martin Bächle den Wandel bei den Petrijüngern. Beispiele dafür sind neben den regelmäßigen, leider immer ergiebigen Müllsammelaktionen, bei der Gewässerpflege die Einrichtung von Fischnestern für Jungfische im Baggersee und die Baumpflanzaktion entlang der Ostrach. Damit wird durch die Beschattung der Erwärmung des langsam fließenden Wassers vorgebeugt, aber auch die Stabilisierung des Uferbereiches gefördert.

„Die Ziele unserer Jugendgruppe sind die fischereiliche Grundausbildung, die Einführung in die Zusammenhänge und Regelmechanismen von Natur und Umwelt, die Stärkung des Gemeinschaftsgefühles durch Treffen und Freundschaften mit anderen Jugendgruppen und natürlich die Freude am Angeln zu fördern“, sagt die Jugendleiterin Lucia Rundler über die Nachwuchsarbeit mit den 30 Jugendlichen. Dazu gehören Müllsammelaktionen, das gemeinsame Wertungsfischen und Jugendlager in den Ferien.

Anfischen im März, Kameradschaftsfischen im Juli und das Abfischen am letzten Septemberwochenende und natürlich die unterjährigen Arbeitseinsätze beim Baumschnitt und Gewässerpflege sind die Pflichttermine für die aktiven Mitglieder. Das Herbstfest und das Fischerfest für die Öffentlichkeit sind die gesellschaftlichen Höhepunkte des Jahres. In diesem Jahr stehen derzeit die Vorbereitungen für das 50–jährige Jubiläum auf der Agenda der Vorstandschaft.

Am Samstag, 30. September, ist für die Mitglieder und Gäste Feiern in der Buchbühlhalle angesagt. Neben dem Rückblick auf 50 Jahre Sportfischerverein Ostrachtal stehen auch Ehrungen, darunter auch der noch lebenden Gründungsmitglieder, im Mittelpunkt dieses Festabends.