SPD und Freie Bürger nominieren 13 Kandidaten

Die Liste von SPD und Freien Bürgern hat ihre Bewerber für die Gemeinderatswahl nominiert. Aktuell hat die Fraktion sechs Sitze im Gremium.

„Wir gehen wieder mit einer für die Ostracher Wählerschaft interessanten und mit acht Männern und immerhin fünf Frauen stark besetzten Liste ins Rennen um die 18 Sitze im Gemeinderat“, zog Versammlungsleiter Matthias Seitz ein Fazit der Nominierungsversammlung.

„Wir freuen uns, in den kommenden Wochen mit den Wählerinnen und Wählern ins Gespräch zu kommen. Wir wollen bis zur Wahl am 9. Juni mit verschiedenen Aktionen und Publikationen um Zustimmung für unsere Kandidatinnen und Kandidaten aus den verschiedensten beruflichen Feldern werben,“ so der Ostracher Gemeinderat Seitz. Wichtig sei ihm, dass die Liste ein Zusammenschluss von Mitgliedern des SPD-Ortsvereins einerseits und von „Freien Bürgern“ andererseits sei, die keiner Partei angehörten.

An der Spitze der Liste stehen die drei aktuell dem Gemeinderat angehörenden Matthias Seitz (Erster Oberamtsanwalt, SPD), Wolfgang „Sam“ Frey (selbständig, SPD) und Clemens Sproll (Lehrer, Freie Bürger).

Dann folgen in alphabetischer Reihenfolge die fünf Frauen auf der Liste: Gertrud Bux-Eckhoff, Rentnerin (FB), Birgit Neumann, Verkäuferin (FB), Imme Seitz, Krankenschwester (SPD), Jessica Stein, Kinderpflegerin (FB) und Franziska Träger, Kauffrau im Einzelhandel (FB).

Die Liste komplettieren die weiteren männlichen Bewerber, ebenfalls in alphabetischer Reihenfolge, Yannick Augeard, Teamleiter (FB), Jan Eckhoff, Pfarrer i.R. (FB), Bernhard Oehler, Pensionär (FB), Markus Schmidt, Auszubildender (FB) und Gregor Wehner, Dipl.-Ing. Maschinenbau (FB).