Schlimmer als gedacht ging ein Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in der Seebachstraße in Ostrach aus. Ein 57 Jahre alter Motorradfahrer verlor aus noch unklaren Gründen die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Weil er zunächst offensichtlich keine größeren Beschwerden verspürte, setzte er seine Fahrt anschließend noch bis nach Hause fort.

Dort angekommen klagte er jedoch plötzlich über Atemprobleme, woraufhin ein Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber verständigt wurden. Nach derzeitigen Erkenntnissen erlitt der 57-Jährige vermutlich mehrere Rippenbrüche, er wurde schwerverletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. An dem Motorrad entstand lediglich ein geringer Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.