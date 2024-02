Ein Nahwärmenetz im Ostracher Ortskern sieht der Gemeinderat zwar positiv. Deutliche Kritik gab es aber an dem vorgeschlagenen Standort für die Heizzentrale neben dem Rathaus. Verwaltung und das beauftragte Ingenieurbüro Lorinser sollen nun das Konzept überarbeiten.

Im Ortskern steht in mehreren Gebäuden der Heizungstausch an. Interesse an einem Nahwärmeanschluss haben unter anderem Verwaltung, Caritas, Kirchengemeinde und Volksbank signalisiert. Weitere Abnehmer haben laut Verwaltung bereits Interesse bekundet. Betreiber des Netzes wäre die Gemeinde, die Mitarbeiter des Bauhofs würden sich um die Steuerung der Heizzentrale kümmern.

Maximal 16 Anschlussnehmer

Das Nahwärmenetz soll laut Entwurf mit Pelletheizung und Wärmepumpe betrieben werden. Die Investitionskosten schätzt Ingenieurin Ulrike Lorinser auf rund 1,5 Millionen Euro. Für ein kleines Nahwärmenetz mit maximal 16 Anschlussnehmern wurde bereits ein Zuschuss bewilligt. Den beziffert Lorinser auf rund 450.000 Euro. Damit der Zuschuss nicht verfällt, müsste innerhalb von rund zwei Jahren gebaut werden.

Das ist noch keine Garantie, dass wir das dann auch umsetzen. Simon Rauch

Für den Betrieb des Netzes ist eine Heizzentrale erforderlich. Diese hat die Verwaltung im Entwurf als Anbau ans Rathaus in Richtung des alten Rathauses geplant. Jörg Schmitt (SPD) erkundigte sich nach der Größe der Heizzentrale. Laut Büro Lorinser wäre sie ungefähr so groß wie eine Doppelgarage. Da ein Nahwärmenetz auf kurze Wege ausgerichtet ist, kann die Zentrale nicht beliebig platziert werden.

Mit dem Standort waren mehrere Gemeinderäte überhaupt nicht einverstanden. „Da ist jetzt alles so schön gerichtet. Weder am jetzigen Rathaus noch hinter dem alten kommt die Zentrale für mich infrage“, sagte Harald Bauknecht (CDU). Auch Jürgen Arnold (CDU) sprach sich dagegen aus, weil es den Zugang zum Herbert-Barth-Platz verbauen würde.

Weitere Zahlen gefordert

Simon Rauch (FW) gab zu Bedenken, dass der genaue Standort der Zentrale momentan noch nicht entschieden werden müsse. „Wir brauchen aber genauere Zahlen zur Wirtschaftlichkeit, um zu sehen, ob wir das weiterverfolgen wollen. Das ist noch keine Garantie, dass wir das dann auch umsetzen“, sagte Rauch. Clemens Sproll (SPD/FB) und Joachim Fürst (FW) baten die Planer um die Suche nach sinnvollen Alternativen für die Heizzentrale.

Bereits im Sommer 2022 haben zwischen Verwaltung und Ingenieurbüro erste Gespräche stattgefunden. Durch personelle Veränderungen im Bauamt und dem Bürgermeisterwechsel kam das Thema aber nun erst ins Gremium. Da nun aber der positive Förderbescheid vorliegt, fühlten einzelne Gemeinderäte sich etwas unter Druck gesetzt. Dennoch waren sie schließlich einstimmig dafür, das Konzept von Ingenieurbüro und Verwaltung weiter auszuarbeiten. Danach soll es wieder im Gremium diskutiert werden.