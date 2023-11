Ried-Geheimnissen auf der Spur

Den Geheimnissen im Pfrunger-Burgweiler Ried auf der Spur ‐ 10.000 Jahre Kulturgeschichte mit besonderem Blick auf die Gemeinde Ostrach“ heißt ein Vortrag von Gunter Schöbel am Donnerstag, 9. November, ab 19 Uhr, im Pfarrheim in Ostrach, Kirchstraße 4.

Das Pfrunger Ried ist eine reiche Fundlandschaft für Biologen und Botaniker, aber auch für Geologen, Moorforscher und Archäologen. Über Jahre hinweg fanden dort archäologische Untersuchungen statt. Schöbel, Direktor des Pfahlbaumuseums Unteruhldingen und Frühgeschichtsprofessor an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen, wird den Bogen über 10.000 Jahre Siedlungsgeschichte im Ried spannen ‐ angefangen von den Jägern und Sammlern, die den Pfrunger Ursee durchstreiften, der damals größter See neben Bodensee und Federsee war, bis über die ersten Bauernkulturen im Südwesten und die Burgbewohner, die sich in dieser Gegend niederließen und Siedlungen gründeten. Fundgegenstände wie Überreste einer ehemaligen Pfahlbausiedlung und steinerne Speerspitzen deuten darauf hin.

Vor 7000 Jahren begannen die Menschen während der Jungsteinzeit mit Kulturpflanzenanbau und mit der Haustierhaltung. Mit Einbäumen wurde der See befahren. Am Lindenhof Richtung Wilhelmsdorf, sowie an der Uferstrecke über Riedhausen und Laubbach lassen Untersuchungen mögliche Siedlungspunkte erkennen. Der Vortrag ist kostenfrei, um Spenden wird gebeten.