Akribischer Heimatkundler, rasender Reporter, Träger der Bürgermedaille, Ostracher Urgestein - Josef Unger hat sich schon manchen Titel und Beinamen erarbeitet. Seit dem 2. Dezember gehört er auch noch zum Kreis der Hundertjährigen.

Auch mit 100 Jahren sprudeln aus Josef Unger noch Erinnerungen, Anekdoten, Geschichten zum Ortsgeschehen. „Geistig bin ich immer noch fit und auch sonst von Krankheiten verschont. Nur ganz normale Alterserscheinungen plagen mich und seit kurzem ein wenig die Gicht.“ Durch die Wohnung in Dichtenhausen wuselt er mittlerweile mit Rollator, immer griffbereit die Tageszeitung, sonstige Lektüre und das Telefon.

Das dürfte zum Anlass des besonderen Geburtstages noch öfter läuten, wie auch die Türklingel. Bürgermeisterin und Pfarrer haben sich bereits als Gratulanten angekündigt, zudem Vertreter von Vereinen. Gefeiert wird aber in erster Linie im Kreise der Familie, bei Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen. „Drei Kinder und sieben Enkel habe ich. Aber mit 100 Jahren komischerweise noch nicht ein Urenkelkind“, sagt Unger mit einem Schmunzeln. Aber auch das hat sich mittlerweile angekündigt und wird im kommenden Jahr erwartet.

Mit 18 Jahren in den Krieg

Aufgewachsen ist Josef Unger in Dichtenhausen mit zwei Schwestern. Pfarrer wollte er eigentlich gerne werden, der Vater ihn zu seinem Nachfolger als Viehhändler machen. „Wir haben uns auf Landwirt geeinigt“, sagt Unger. Doch nach dem Abschluss 1942 erwartete den damals 18-Jährigen der Gestellungsbefehl zur Flak-Scheinwerferersatzausbildung, später die Kriegsfront in Russland und der Rückzug der deutschen Truppen.

Die Kesselschlacht bei Halbe ist ihm bis heute eine prägende Erinnerung. „Das war das furchtbarste. Innerhalb von wenigen Tagen sind 26.000 Soldaten gefallen. Die Panzer fuhren über die Menschen, es spritzte Blut und Scheiße“, berichtet Unger. Nach dem Kriegsende war er rund vier Jahre in Gefangenschaft.

Er hat zunächst für die Russen eine Dynamitfabrik mit abgebaut, war später als Zwangsarbeiter im polnischen Chorzów in einem Bergwerk. Wenn er heute nachts in seinem Bett in Dichtenhausen aufwacht, ist er in Gedanken immer noch in der Kohlegrube. „So ganz lässt mich das wohl nie los“, sagt Unger.

Schwierigkeiten im Alltag

Als 25-Jähriger kehrt er 1949 aus der Kriegsgefangenschaft zurück, hat Probleme, die Zeit hinter sich zu lassen. „Ich fühlte mich fremd, habe eine Weile gebraucht, mich wieder im Alltag zurechtzufinden“, erinnert sich der Hundertjährige. Er stürzte sich in die Arbeit, neben dem Alltag auf dem Hof verdiente er sich als Mitarbeiter beim Südkurier und später auch der Schwäbischen Zeitung etwas dazu.

Er besuchte Bauernschule und Landvolkshochschule, leitete die Landjugendgruppe von Burgweiler, war Feuerwehrmann und legte die Landwirtschaftsmeisterprüfung als einziger Badener in Württemberg ab, weil es den Abschluss in seiner damals noch badischen Heimat gar nicht gab.

Glückliche Ehe

17 Jahre war er Vorsitzender des Partnerschaftsausschusses mit Étréchy, weil ihm die Versöhnung mit dem einstigen Kriegsgegner am Herzen lag. Doch auch privat kam das Glück: 1957 heiratete er Anna Reisch, zog drei Kinder mit ihr auf. 60 Ehejahre verbrachten sie zusammen, bis seine Frau 2017 nach schwerer Krankheit starb.

Viel Zeit widmet Unger auch heute noch der Heimatgeschichte. Sein Wissen über die Menschen und das Geschehen in der Region hat er auch in mehreren Büchern festgehalten. Leidenschaftlich fotografiert er die Natur, ist noch regelmäßig im Pfrunger-Burgweiler Ried. Täglich sitzt er am Computer, um im Internet zu recherchieren, Kontakte zu pflegen. „So bleibe ich fit. Ich bin immer noch neugierig und vor allem dankbar, dass ich so viel Schönes erlebe“, sagt Josef Unger.