In den vergangenen Wochen und Monaten hat sich im Ostracher Rathaus personell einiges verändert: So ist beispielsweise nicht nur das Standesamt, sondern auch das Ordnungsamt komplett neu besetzt - und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben bereits einige Pläne für die Zukunft.

Neue Leiterin im Ordnungsamt

Seit Mitte des Jahres hat die 29-jährige Judith Joy Klotz die Leitung des Ordnungsamtes inne. Zu ihrem Aufgabenbereich gehören zudem auch die Wirtschaftsförderung, die Digitalisierung und der Gemeinderat. „Ich habe Jura in Konstanz studiert, weshalb ich die Gemeinde auch in rechtlichen Fragen beraten kann“, erzählt sie.

Ich suche aber zunächst das klärende Gespräch, bevor ich direkt Strafzettel verteile. André Dinser

Bei der Wirtschaftsförderung unterstütze sie Bürgermeisterin Lena Burth mit der Förderung mittelständischer Unternehmen. „Durch die vielen unterschiedlichen Bereiche, macht es die Arbeit wirklich spannend“, erzählt die 29-Jährige. Ein großes Thema sei die Einführung der elektronischen Akte im Rathaus, was einiges an Zeit in Anspruch nehme.

Gemeinde hat nun einen Gemeindevollzugsdienst

Der stellvertretende Leiter des Ordnungsamtes ist seit September der 24-jährige André Dinser. Nach einer Ausbildung zum Industriemechaniker habe er eine weitere Ausbildung zum Finanzwirt absolviert und sei daraufhin im Außendienst für das Finanzamt als Vollstreckungsbeamter tätig gewesen.

Er ist gleichzeitig auch als Gemeindevollzugsdienst im Außendienst tätig - er verteilt jedoch nicht nur Strafzettel an Parksünder, sondern kontrolliert die gesamte Bandbreite an Verstößen, die auf eine Ortspolizeibehörde fallen. Erst kürzlich wurde so bereits das erste Auto von der Gemeinde abgeschleppt. „Das Fahrzeug ist mehrere Monate unangemeldet auf einem öffentlichen Parkplatz gestanden und wurde jetzt von uns entfernt“, sagt der 24-Jährige.

Ansprechpartner für die Gemeinde

Er kontrolliere darüber hinaus auch Brennpunkte, wie das Parken vor dem Mahl und der Metzgerei Frick, aber auch die Zufahrt zum Bannwaldturm, der immer wieder aus Richtung Schützenhaus angefahren werde. „Ich suche aber zunächst das klärende Gespräch, bevor ich direkt Strafzettel verteile“, erklärt er.

Auch agiere er als Ansprechpartner auf der Straße. „Ich war schon häufig unterwegs und wurde auf Themen angesprochen, die nicht in meine Zuständigkeit fallen, die ich dann aber trotzdem mit ins Rathaus nehme“, sagt er.

Keine festen Kontrollzeiten

Feste Zeiten habe er für das Kontrollieren aktuell nicht. „Es kann auch mal Sonntagabend sein, wenn mir etwas auffällt, wenn ich unterwegs bin“, sagt er. Aktuell fließe das Geld der Strafzettel noch an das Landratsamt - ab dem kommenden Jahr soll sich das allerdings mit dem neuen EDV-Programm ändern, dann geht das Geld der Strafzettel direkt an die Gemeinde.

Neue Standesbeamtin in Ostrach

Beim Standesamt ist inzwischen die 22-Jährige Laurin Herre zuständig, die zuvor bei der Stadt Mengen gearbeitet hat. Die Verwaltungsfachangestellte habe aber auch die Bereiche Kindergarten, Grundschule, Rente und das Sozialamt inne. „Mir gefällt es aber auf jeden Fall, dass ich auch Paare bei ihrem gemeinsamen Weg zur Ehe begleiten kann“, sagt sie abschließend.