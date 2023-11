Ab 9. Januar trägt der Edeka-Markt in Ostrach den Namen seines neuen Betreibers. Axel Trogisch übergibt das Geschäft an Andreas Leber, der bereits Filialen in Altshausen und Mochenwangen hat.

Trogisch hatte den neu gebauten Markt im November 2011 eröffnet. Aus privaten Gründen hat der 55-Jährige beschlossen, sich aus dem selbstständigen Betrieb zurückzuziehen. Künftig will er aus der zweiten Reihe heraus seine Tochter unterstützen, die die Filiale in Wilhelmsdorf übernimmt.

Empfohlene Artikel Lebensmittelmarkt Der Laden in Mochenwangen bleibt erhalten q Wolpertswende

Bei Andreas Leber war er rasch auf Interesse für die Übernahme gestoßen. Der 40-Jährige hatte schon 2013 von Trogisch den Markt in Altshausen übernommen.

Zusätzlich betreibt er seit Anfang 2021 den Edeka in Mochenwangen. An Ostrach reizt ihn der vielversprechende Standort und das Potenzial, ihn weiterzuentwickeln.

Zusätzliches Personal eingestellt

Die rund 50 Mitarbeiter will er übernehmen. Er hat auch schon weitere eingestellt, damit zur Übernahme Bäckerei und Fleischerei wieder besser besetzt sind und nicht früher schließen müssen.

Die Öffnungszeiten von 7 bis 20 Uhr behält er bei. Für die offizielle Übergabe und eine Inventur wird das Geschäft am 8. Januar geschlossen bleiben. Danach geht es unter dem neuen Namen weiter.

Die Kunden sollen ungehindert einkaufen können. Andreas Leber

„Am ersten Tag wird es darüber hinaus vermutlich noch keine großen Veränderungen geben“, sagt Leber. Grundsätzlich möchte er aber die Obst- und Gemüseabteilung verändern, damit die Ware auf einer anstatt zwei Ebenen hergerichtet wird.

Eventuell will er regionale Lieferanten aus dem Altshauser Geschäft mit ins Sortiment aufnehmen, freut sich aber auch auf Zusammenarbeit mit Produzenten aus dem Ostracher Raum.

Ein Ziel: Abläufe verbessern

Fest steht für den 40-Jährigen auch schon, dass er bestimmte Abläufe verbessern möchte. „Zum Beispiel soll die Ware am Anlieferungstag nicht mehr vor dem Regal gestapelt werden, bis sie eingeräumt wird. Die Kunden sollen ungehindert einkaufen können“, sagt Leber.

Um die derzeitigen Regallücken zu vermeiden, gibt es in den ersten Wochen Unterstützung von Edeka, um das Sortiment zu optimieren.

„Die richtige Pflege der Bestände über das IT-System ist aber auch sehr wichtig, damit die gesamte Ware vorrätig ist.“ Neu hinzu kommt samstags frisches Brot aus dem Hofcafé Härle.

Leber möchte Mauer aufbrechen

Leber will einen Bauantrag stellen, um die Trennmauer zwischen den beiden Ladenbereichen aufzubrechen. „Das muss das Regierungspräsidium entscheiden. Aber versuchen will ich es auf jeden Fall“, sagt Leber.

Hintergrund ist, dass Ostrach im Regionalplan des Regionalverbandes Bodensee-Oberschwaben als Kleinzentrum definiert ist. Dadurch müssen Lebensmittelmärkte mit mehr als 800 Quadratmeter Verkaufsfläche vom Regierungspräsidium Tübingen extra genehmigt werden.

Er selber will anfangs viel vor Ort sein, um den Neuanfang zu koordinieren. Die Marktleitung übernehmen zwei Frauen als Doppelspitze: Annette Penzel und Katharina Frey, die beide schon einige Jahre zu Lebers Team gehören.