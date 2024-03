Ostracher Bildungswerk punktet mit Wildbienen und der der Band „Wirtschaftswunder“

Das Bildungswerk Ostrach plant im März und April mehrere Veranstaltungen. Am 21. März, um 19 Uhr entführt Paul Westrich unter dem Titel „Von Baumeistern, Blumenschläfern und Pollensammlern“ im Pfarrheim, Kirchstraße 4,in Ostrach in die faszinierende Welt der Wildbienen.

Der Diplombiologe und Buchautor Paul Westrich erforscht seit 50 Jahren die heimischen Wildbienen, teilt das Bildungswerk mit. Für dieses Engagement wurde ihm 2022 der Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg verliehen.

In Ostrach gibt er einen Einblick in die faszinierende Vielfalt der Formen, Farben und Lebensweisen der Wildbienen. Anhand besonders anschaulicher Beispiele werden Verhalten, Nistweisen und Baumaterialien dargestellt.

Brillante Farbfotos und eindrucksvolle Filmsequenzen sollen für diese Insekten begeistern und nicht zuletzt motivieren, sich für einen nachhaltigen Schutz dieser unverzichtbaren und vielfach bedrohten Bestäuber von Wild- und Nutzpflanzen einzusetzen, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Die Veranstaltung ist ohne Eintritt, aber um Spenden wird gebeten.

Das Highlight im April ist das Konzert der Band „Wirtschaftswunder“ am Samstag, 27. April, um 20 Uhr in der Buchbühlhalle Ostrach.

„Um Himmels Willen, was für schrille Typen, jubelte ein Journalist, als er bei einem Wirtschaftswunder-Konzert von jener tiefen Erkenntnis erleuchtet wurde, die seit deren Gründung so viele mit ihm teilen, nämlich „Schlager machen glücklich!“, heißt es in der Pressemitteilung.

Seit den 90er Jahren tragen Helga und Oswald, Dr.Sputnik, Jens von Eden, Eddie Schillinger und als jüngster Glücksbringer Winnie aus Köln diese Botschaft in die zwischen Nordsee und Alpen gelegenen Städte und Länder, heißt es weiter.

Der Aufstieg zur Kultband war unaufhaltsam und mit jedem Wirtschaftswunder-Konzert feierten die deutschen Schlager der 50er- und 60iger-Jahre eine Wiedergeburt im heutigen Sound.

Ein Abend mit „Wirtschaftswunder“ ist ein Ausflug in die Teenagerjahre der Republik, mit einer knalligen Darbietung im Stil der heutigen Zeit.

Karten gibt es im Vorverkauf zu 25 Euro bei AVIA Tankstelle Egler, Ostrach. Eine Kartenreservierung per Mail ist möglich unter [email protected].