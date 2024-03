Seit September 2011 leitet Wilfried Brotzer das Bauamt im Ostracher Rathaus. Im April geht er in den Ruhestand. Nachfolger Christian Walter ist bereits seit Juli da und übernimmt spannende Vorhaben.

Als Brotzer in Ostrach anfing, hatte er direkt ein ungewöhnliches Großprojekt auf dem Schreibtisch: Die Erweiterung der Kläranlage und den Anschluss von sechs weiteren Gemeinden. „Allein 20 Kilometer Druckleitungen mussten geplant und gebaut werden. Dabei musste mit vielen Grundstückseigentümern verhandelt werden. Ein ungewöhnliches Vorhaben, das sehr viel Spaß gemacht hat“, sagt Brotzer.

Veränderungen im Ortsbild

Das zweite Großprojekt, das in seine Anfangszeit fiel war der Herbert-Barth-Platz. Angefangen vom Abriss alter Gebäude über den Bau eines Staukanals bis zur Gestaltung des Geländes. Und dann auch noch der Bannwaldturm. „Mal ist bei Projekten eher da technische Wissen gefordert, mal eine kreative Gestaltung. Diese Abwechslung hat mir im Beruf immer sehr gefallen“, sagt der Ortsbaumeister.

Das sind alles sehr spannende Aufgaben mit ganz unterschiedlichen Herausforderungen. Christian Walter

Verändert hat sich das Ortsbild in Brotzers Dienstzeit auch in der Ortsdurchfahrt: einige leerstehende Häuser wurden abgerissen, mit Investoren neue errichtet. In den Teilorten ist manche alte Hofstelle neuen Wohngebäuden gewichen. Mehr als 150 Bauplätze in Kernort und den Teilorten sind entstanden. „Als ich anfing, gab es eine Prognose, dass die Einwohnerzahl sinkt. Tatsächlich ist sie in den vergangenen rund 13 Jahren aber gestiegen“, sagt Brotzer. Von rund 6800 auf mittlerweile etwa 7100.

Schon in seiner ersten Sitzung 2011 mit dem Gemeinderat bekam der Ortsbaumeister ein großes Anliegen vorgetragen: Die Kosten immer genau im Blick zu haben. „Bei der Erweiterung des Kindergartens Buchbühl wurde das dann ziemlich knifflig, weil der in die Corona-Zeit fiel“, sagt Brotzer. Angebote blieben damals entweder ganz aus oder waren völlig überteuert.

Bauhof-Team springt ein

Bei Baumaßnahmen lag die Rettung in solchen Fällen oft ganz nah. „Wir haben ein sehr kompetentes Team im Bauhof, auf das ich mich immer verlassen konnte und das dann eingesprungen ist“, sagt Brotzer.

Abgearbeitet ist die Liste der Projekte für das Bauamt allerdings nicht. Mit dem neuen Feuerwehrhaus, der Erweiterung des Gewerbegebiets Königsegg, Sanierung von Schulturn- und Buchbühlhalle sowie der Erneuerung der Ortsdurchfahrt gehen wichtige Vorhaben auf den Nachfolger Christian Walter über. „Das sind alles sehr spannende Aufgaben mit ganz unterschiedlichen Herausforderungen“, sagt der künftige Ortsbaumeister.

Nächste Stelle wird frei

Aber auch der nächste Wechsel im Bauamt steht schon bevor: Gertrud Stark-Rothacher geht Ende des Jahres in den Ruhestand. Die Stelle ist bereits ausgeschrieben.

Wilfried Brotzer wird sich unterdessen seinen Hobbys wie Tischtennis und einer Fußballgruppe widmen, will wieder öfter joggen gehen und das Wohnmobil häufiger nutzen. Wie schon bislang zu Urlaubszeiten freut der 65-Jährige sich aber auf eine Sache ganz besonders: Ausschlafen zu können.