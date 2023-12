Ohne Führerschein war ein 22-Jähriger Donnerstagnacht unterwegs. Der Fahrer geriet gegen 0 Uhr in eine Verkehrskontrolle in der Bodenseestraße. Polizisten stoppten das Auto und zeigten den jungen Mann wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis bei der Staatsanwaltschaft an. Auch der Beifahrer muss mit einer Strafanzeige rechnen, da er als Fahrzeughalter die Fahrt zugelassen hat.