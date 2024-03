Nistkästen-Verkauf auf Ostracher Wochenmarkt

Schüler der zehnten Klasse des Schulzentrums Ostrach verkaufen gemeinsam mit dem Nabu selbstgebaute Nistkästen auf dem Ostracher Wochenmarkt. Wie aus einer Mitteilung hervorgeht, haben die Schüler die Nistkästen mit Unterstützung ihres Werklehrers gebaut. Nistkästen seien eine große Hilfe für Vögel, die nach einem passenden Nistplatz für ihr Gelege suchen.

Ebenso wird laut Mitteilung die sogenannte Mengener Wildblumenmischung verkauft. Insekten seien auf eine Fülle von Wildpflanzen angewiesen, um dort Pollen und Nektar zu sammeln. Passend zum Thema veranstaltet der Nabu am Donnerstag, 14. März, einen Vortrag über die Blumen unserer Heimat und ihre Bedeutung für das Ökosystem im Gasthaus Adler in Ennetach. Ein weiterer Vortrag über Wildbienen findet am Donnerstag, 21. März, im Ostracher Pfarrheim statt. Beide Veranstaltungen beginnen um 19 Uhr.