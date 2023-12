Ein Neujahrskonzert von Ostrach Classic findet am Sonntag, 7. Januar, um 17 Uhr im Pfarrheim statt. Dabei werden der Tenor Sebastian Köchig und sein Begleiter am Klavier, Michael Lörcher, wieder eine Auswahl an Liedern von Opern, Operetten, Musicals und Ufa-Schlagern mit nach Ostrach bringen. Unter anderem werden vier bekannte Bravourarien, unter anderem aus den Opern „Turandot“ (“Nessun dorma“) und „Tosca“ (die Arie des Cavaradossi) aufgeführt. Aber auch Stücke aus dem Musical West Side Story oder Schlager wie „Ich tanze mit dir in den Himmel hinein“ und „Man müsste Klavier spielen können“ werden aufgeführt, wie Ostrach Classic mitteilte.

Eintrittskarten können ab sofort per Mail an [email protected] vorbestellt werden. Karten kosten 18 Euro, an der Abendkasse 20 Euro.