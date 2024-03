„In jedem Ende steckt auch ein neuer Anfang“ - davon ist Elektromeister Norbert Klein aus Ostrach überzeugt. Der 51-Jährige schließt sein Elektrofachgeschäft an der Hauptstraße in Ostrach zum 31. März. Der Elektroinstallationsbetrieb sowie der Kundenservice bleiben jedoch weiterhin erhalten.

Ablauf wird optimiert

„Für mich ist es kein Ende, sondern eher eine Umstrukturierung“, sagt Klein. „Ich werde jetzt den Ablauf vom Service bis hin zum Verkauf optimieren, nur dass wir eben kein Ladengeschäft mehr haben werden“, sagt er.

Die Schließung ist uns alles andere als leicht gefallen. Norbert Klein

Geplant sei es nämlich, neben den normalen Service- und Elektroaufträgen auch weiterhin Fachgeräte zu verkaufen, nur nicht mehr im Laden, sondern auf Bestellung und auch vor Ort bei den Kunden.

Online-Handel macht sich bemerkbar

Seit Corona sei das Geschäft eher schwieriger angelaufen. „Während Corona mussten wir komplett schließen, während die Baumärkte weiter geöffnet haben durften“, sagt der 51-Jährige.

Nach Corona habe sich dann letztendlich der wachsende Online-Handel massiv bemerkbar gemacht, bei dem die meisten kleineren Betriebe nicht mithalten könnten. „Man hört es immer wieder, dass Ladengeschäfte gegen den Online-Handel nicht bestehen können und schließen müssen, da hast du keine Chance“, sagt Klein.

Seit 40 Jahren gab es Elektrofachgeschäft

Insgesamt 40 Jahre gab es das Elektrofachgeschäft an der Hauptstraße, das bereits Norbert Kleins Eltern geführt hatten. Zuvor führten seine Eltern bereits seit 1958 das Elektrofachgeschäft in der Reinhold-Frank-Straße, bevor es schließlich zum Unzug an die Hauptstraße gekommen sei.

2004 habe er es dann selbst übernommen - es gehörte neben Metzger, Bäcker und Apotheke zu den Konstanten in Ostrach. „Die Schließung ist uns alles andere als leicht gefallen“, sagt Klein.

Das ändert sich für Kunden

Besorgte Kunden hätten bereits gefragt, wo sie denn nun für eine Reperatur hin sollen. „Es ist uns wirklich wichtig zu betonen, dass sich außer der Schließung des Geschäfts weitreichend nichts ändern wird“, sagt Klein. Kunden könnten nach wie vor anrufen, eine E-Mail oder via WhatsApp Kontakt aufnehmen und würden dann Unterstützung erhalten. Auch die Werkstatt sowie das Lager bleiben erhalten.

Aktuell werden noch Restposten zu günstigeren Preisen verkauft. Weitere Pläne für die leerwerdende Ladenfläche gibt es aktuell noch nicht, so Klein.