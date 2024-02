Über viele Jahre hat Elisabeth König das Leben ihres behinderten Sohnes Tobias in Geschichten festgehalten. Zu Weihnachten gingen sie als Brief an Familie, Freunde, Therapeuten und Ärzte. In ihrem Buch „Tobias - der kleine König“ teilt sie nun mit der Öffentlichkeit, welche Belastung und Bereicherung ein behindertes Kind ist. Am Montag, 26. Februar, stellt die Kalkreuterin es um 19 Uhr im Pfarrheim Ostrach beim Bildungswerk vor.

Für Elisabeth König geht der Kinderwunsch erst im Alter von 40 Jahren in Erfüllung. Nach der Hochzeit mit Ehemann Bernhard im Mai 2001 kommt Tobias am 15. April 2002 zur Welt. „Es war ein Montag mit Sonne und Regen, ganz typisch für den April“, erinnert die heute 61-Jährige sich.

Ärzte kämpfen um sein Leben

Wie durchwachsen auch für Tobias der Start ins Leben ist, stellt sich rasch heraus. Im Mutterleib hat er seinen ersten Stuhlgang ins Fruchtwasser abgesondert und etwas davon verschluckt. Bei der Geburt erleidet er einen Sauerstoffmangel, entwickelt eine schwere Lungenentzündung. Zwei Stunden lang kämpfen die Ärzte um sein Leben. Als er transportfähig ist, kommt er per Hubschrauber in die Kinderklinik nach Friedrichshafen.

In der Anfangszeit standen wir völlig unter Schock. Elisabeth König

Nach vier Wochen ist Tobias stabil genug, kommt ohne Magensonde aus, sodass er nach Hause darf. Bei einem Kontrolltermin stellt sich wenig später heraus, dass er auch noch einen Herzfehler hat. „In der Anfangszeit standen wir völlig unter Schock. In den Geburtsvorbereitungen war nie Thema, dass auch etwas schiefgehen kann“, sagt König. Während sie sich um ein Einkommen für die Familie kümmert, widmet Vater Bernhard sich der Pflege des Sohnes.

Schäden am Stammhirn

Im ersten Lebensjahr bleibt unklar, ob Tobias die Entwicklung nachholen kann. „Wir haben immer gehofft, dass andere Teile des Gehirns die Schäden kompensieren“, sagt Vater Bernhard. Mit anderthalb stellt sich heraus, dass Tobias’ Stammhirn durch den Sauerstoffmangel stark beschädigt ist, er wird zeitlebens schwerbehindert sein. Zwar lernt er nie sprechen, aber begegnet seiner Umwelt mit strahlenden Augen und herzlichem Lachen.

Als der Anruf kam, war es völlig unwirklich. Auch als ich Monate danach an Tobias’ Grab stand, konnte ich seinen Tod noch nicht realisieren. Elisabeth König

„Im ersten Moment nach der Geburt haben wir uns gefragt, was mutet Gott uns da zu? Aber er hat uns auch immer die nötige Kraft gegeben, die wir für die Aufgaben brauchten“, sagt Elisabeth König.

Gebete - eigene sowie die von Familie und Freunden - waren eine Hilfe. 2006 kommt Tochter Manuela zur Welt, liebt ihren großen Bruder innig. Auch als sie ihn in der Entwicklung längst überholt hat, ist er wie selbstverständlich dabei, wenn ihre Freundinnen zu Besuch sind.

Geschichten aus dem Alltag

Viele Jahre lang schreibt Elisabeth König zu Weihnachten aus der Sicht ihres Sohnes eine Geschichte mit den Höhen und Tiefen, die er in dem Jahr erlebt hat. Untersuchungen im Sozialpädiatrisches Zentrum in Tübingen, schwierige Operationen gehören ebenso zum Alltag wie Krankengymnastik und Logopädie. Über all die Jahre behält Tobias seinen Spitznamen bei: „der kleine König“.

Stets ist der Familie bewusst: Tobias’ Lage könnte sich plötzlich verschlechtern. „Die Nachricht von seinem Tod kam trotzdem völlig überraschend“, sagt die Mutter. Regelmäßig war der damals 17-Jährige in der Kurzzeitbetreuung, um die Familie bei der Pflege zu entlasten. Am 20. Juni 2019 fanden die Betreuer ihn tot in seinem Bett. „Als der Anruf kam, war es völlig unwirklich. Auch als ich Monate danach an Tobias’ Grab stand, konnte ich seinen Tod noch nicht realisieren“, sagt Elisabeth König.

Jedes Leben ist wertvoll und besonders

Geholfen hat ihr bei der Trauerbewältigung wieder der christliche Glaube. Und schließlich auch die Arbeit an dem Buch „Tobias - der kleine König“. Mit dem sie vor allem zeigen will, wie wertvoll und besonders jedes Leben ist.

Bei der Veranstaltung des Bildungswerk Ostrach am 26. Februar, wird Elisabeth König schildern, wie aus den Geschichten das Buch wurde, durch einzelne Passagen sehr authentische Einblicke in das Leben mit einem behinderten Kind geben und Fragen aus dem Publikum beantworten. Auch steht das Werk an dem Abend zum Verkauf.