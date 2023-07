Mit dem Maislabyrinth haben Simon Landgraf und Maximilian Feist im vergangenen Jahr auf zwei Arten ihre Heimatverbundenheit ausgedrückt: Einerseits wollten sie damit in der Region etwas bieten, andererseits zeigten die Motive Elemente aus dem benachbarten Pfrunger–Burgweiler Ried. Nun stehen die beiden für die Eröffnung des neuen Labyrinths in den Startlöchern.

Es sind sogar Schulklassen im Labyrinth gewesen und haben Ausflug mit Unterricht verbunden. Simon Landgraf

„Wir haben so viele positive Rückmeldungen bekommen, dass für uns klar war, das zu wiederholen“, sagt Feist. Das Labyrinth habe zu einem erschwinglichen Preis für eine breite Altersschicht etwas geboten.

An vier Stationen konnten Sprachnachrichten abgerufen werden, die Wissenswertes zur Region vermittelten. Auch konnten Rätsel gelöst werden. „Es sind sogar Schulklassen im Labyrinth gewesen und haben Ausflug mit Unterricht verbunden“, sagt Landgraf

Sämaschine mit GPS–Daten gefüttert

Das neue Maislabyrinth ist auf einer Fläche zwischen Laubbach und Dichtenhausen, Luftlinie rund 500 Meter vom Standort aus dem vergangenen Jahr entfernt. Mit einer Luftaufnahme wurde die Fläche am Computer mit einer speziellen Software gestaltet. Diese Vorlage konnte auf die Sämaschine aufgespielt werden, sodass diese anhand von GPS–Daten genau weiß, wo ein Maiskorn gesät werden soll und wo nicht.

Das Motiv dreht sich in diesem Jahr um Landwirtschaft und Heimat. Die Verbindungswege sind als Schienen gestaltet, führen durch Laubbachkapelle, Kuh, Traktor und Eisenbahnbrücke. Wegen der nasskalten Witterung im April verschob sich die Aussaat etwas. Aber die Pflanzen sind in die Höhe geschossen, sodass die Wanderung durch den knapp zwei Hektar großen Irrgarten am Samstag, 22. Juli, beginnen kann. Die Organisatoren sind vor Ort, und helfen bei Fragen weiter.

Abstellmöglichkeit für Auto und Rad

Am Labyrinth wird es wieder einen Parkplatz geben. Auch ein Fahrradständer ist geplant. „Im vergangenen Jahr haben Besucher bemängelt, dass sie ihre Räder nirgends abschließen konnten. Das bessern wir nun nach“, sagt Landgraf. Auch einen Unterstand soll es geben, der etwas Schatten spendet.

Der Eintritt ins Labyrinth kostet fünf Euro pro Person. Für Familien gibt es Rabatte. Noch nicht ganz fest steht, ob es wieder eine Escape–Variante für Erwachsene gibt. Dabei gab es zu festen Terminen für Gruppen eine etwas anspruchsvollere Tour durch das Labyrinth.

Weitere Informationen gibt es direkt beim Bannwaldlabyrinth Laubbach.