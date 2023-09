Das Bildungswerk Ostrach organisiert am Sonntag, 12. November, eine Lesung mit der Medizinerin Lisa Federle im Pharrheim Otrach.

Federle veröffentlichte 2022 ihre Autobiografie „Auf krummen Wegen geradeaus“, um Menschen in schwierigen Lebenssituationen Mut zu machen. Denn auch ihr eigener Lebensweg war schwierig: Ohne Schulabschluss verließ sie das pietistisch geprägte Elternhaus, der Vater war früh verstorben.

Alleinerziehend mit zwei Kindern entwendete die junge Mutter in großer Verzweiflung Lebensmittel aus einer Supermarktlieferung, um über die Runden zu kommen. Tatkraft und Willensstärke führten Lisa Federle durch diese Jahre und sie konnte sich mit 30 Jahren ihren Kindheitstraum erfüllen und ein Medizinstudium beginnen.

Die Medizinerin Lisa Federle packt heute tatkräftig an, wo Menschen in Not geraten sind. Bundesweite Bekanntheit erlangte sie 2015 in der Flüchtlingskrise sowie während der Corona-Pandemie als Initiatorin der Tübinger Teststrategie, die gemeinsam mit Oberbürgermeister Boris Palmer zum sogenannten ‘Tübinger Modell‘ führte. Für ihr soziales Engagement wurde Lisa Federle 2020 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

In ihrem neuen Buch „Vom Glück des Zuhörens“ ‐ verfasst mit Co-Autorin Isabelle Müller ‐ berichtet Lisa Federle aus ihrem Berufsalltag als Haus- und Notärztin über die Begegnungen mit Menschen in Krisensituationen. Vor dem Hintergrund ihres eigenen, „krummen“ Lebenswegs, ihren Beziehungen und ihrer Familie reflektiert Lisa Federle die Geschichten von Patientinnen und Patienten, die sie mal mehr, mal weniger teilhaben lassen an ihren Schicksalen und Lebensträumen und denen Lisa Federle mehr als eine rein medizinische Unterstützung ist.

„Vom Glück des Zuhörens“ ist vor allem ein Kaleidoskop über die (Un)-Möglichkeit von Beziehungen. So unterschiedlich die Menschen sind, so vielfältig fallen deren Verhältnisse miteinander aus. Lisa Federle zeigt beispielhaft unterschiedlichste Lebensmuster, die nicht unbedingt dem Alltäglichen entsprechen, die von Trennung oder Neubeginn gekennzeichnet sind.

Lisa Federles Buch ist auch ein Plädoyer für das Hinsehen und Zuhören, um Worte des Gegenübers zu verstehen, die vielleicht nicht ausgesprochen werden, um Dinge zu sehen, die man vielleicht nicht wahrnehmen möchte. Und wem zugehört wird, der hat schon einen kleinen Zipfel vom Glück zurückbekommen.

Durch die Lesung führt Kabarettist Bernd Kohlhepp. Die beiden verbindet ihre Heimatstadt Tübingen, wo sie sich erstmals als Ärztin und Patient begegneten. Vor allem aber verbindet beide das große Glück, bei ihrer Arbeit jeden Tag aufs Neue ihrer Berufung nachgehen zu dürfen und daraus Kraft zu schöpfen ‐ sei es bei einem Notfall, oder auf der Theaterbühne.