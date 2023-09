Ein Acker bei Habsthal ist kürzlich ins Visier von Kriminellen geraten. Wie die Polizei mitteilt, sollen die bislang unbekannten Langfinger zwischen Samstag, 9. September, und Sonntag, 17. September, an mindestens sechs Tagen kiloweise Kartoffeln von einem Feld gestohlen haben.

Zumeist in den Abendstunden wurden ein bis zwei Personen von einer Überwachungskamera aufgezeichnet, wie sie die lose auf der Erde liegenden Knollen einpackten und mitnahmen. Die Unbekannten dürften in wechselnder Besetzung und mit zwei Autos unterwegs gewesen sein, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Der bislang durch die Diebstähle entstandene Schaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.