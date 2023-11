Krainer-Groove beim 31. Tamburin-Fanfest

Die Tanzkapelle Tamburin feiert am Sonntag, 3. Dezember, ab 11 Uhr in der Buchbühlhalle in Ostrach ihr 31. Fanfest. Mit dieser erstmals im Jahr 1993 in Ostrach stattfindenden Veranstaltung möchten sich Reinhold und Erhard Hospach sowie ihre Fan-Club-Leiterin Klara Mahlenbrey bei allen Fans, Veranstaltern und Musikfreunden für ihre treue Unterstützung bedanken. Die Sänger und Musiker aus Inneringen werden die Besucher mit volkstümlichen Schlagermelodien unterhaltsam durch den Tag begleiten. Stargäste der Veranstaltung wird die Oberkrainerformation „Krainer-Groove“ (Foto: pr) sein, welcher unter der musikalischen Leitung von Berthold Kiechle steht. Nachdem Berthold Kiechle kürzlich seine Funktion als erster Trompeter der Scherzachtaler Blasmusik beendet hat, widmet er sich gemeinsam mit seinen vier Musikkollegen wieder verstärkt der Oberkrainermusik. Die Gäste dürfen sich auf eine abwechslungsreiche Reise in die Welt der Oberkrainermusik freuen. Harry Benkler wird mit Akkordeon, Trompete und Posaune das volkstümliche Musikprogramm bereichern. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.