Konzert mit Franz Wohlfahrt, Einharter Dreig'sang und Stubenmusik Cantilena

Beim Konzert am Samstag, 30. Dezember, 16 Uhr in der katholischen Kirche in Ostrach führt der Rezitator Franz Wohlfahrt die Zuhörer auf eine Spurensuche hin zur Krippe der Gegenwart. Seine Betrachtungen, Gedichte und Geschichten intepretieren biblische Bilder in die heutige Zeit. Dabei führt er die Zuhörer über die Zeiten hinweg bis nach Bethlehem und lässt sie ihre eigene, gegenwärtige, friedfertige Weihnacht finden.

Die Stubenmusik Cantilena mit Hackbrett, Flöte, Gitarre, Bass und Steirischer Harmonika und der Einharter Dreig`sang untermalen mit ihren Musikstücken und Liedern aus der alpenländischen Tradition diesen Weg hin zur Krippe und bilden dadurch einen tragenden Rahmen für eine derartige Weihnachtsbetrachtung.