Sanierung

Kirche in Burgweiler bekommt neues Gebälk

Ostrach / Lesedauer: 3 min

Der mittlerweile eingerüstete Turm wird saniert und soll vor Einbruch des Winters fertig sein. (Foto: Kirchengemeinde Ostrachtal )

Der Kirchturm in Burgweiler wird derzeit von einem Gerüst verhüllt. Das ist nur der Anfang – in der Kirchengemeinde Ostrachtal stehen weitere Arbeiten an.

Veröffentlicht: 09.09.2023, 17:00 Von: Julia Freyda