Die Polizei sucht nach einem Kind, das am Mittwochabend gegen 18 Uhr in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Der Unfall ereignete sich in der Hohenzollernstraße in Ostrach.

Dem Kind geht es wohl gut

Den Angaben einer 74-jährigen Autofahrerin zufolge habe diese aus der Straße An der Ostrach kommend an der Einmündung in die Hohenzollernstraße verkehrsbedingt angehalten.

Während des Wartens sei ihr ein etwa siebenjähriger Junge auf einem Fahrrad in die Beifahrertüre geprallt und gestürzt. Auf Nachfrage habe das Kind angegeben, dass alles ok sei, und sei dann zusammen mit einem Begleiter davongeradelt.

Nachdem am Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro entstanden ist, bittet nun das Polizeirevier Bad Saulgau um Hinweise zu dem Jungen unter Tel. 07581/4820.