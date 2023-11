Tipps vom Turn-Star Kim Bui haben 40 Kinder und Jugendliche sowie ihre Trainer am Samstag in der Buchbühlhalle bekommen. Auf Einladung des Turngaus Hohenzollern war die 34-Jährige für ein Training nach Ostrach gekommen.

1 von 14

Bui hat an drei Olympischen Spielen, acht Weltmeisterschaften und zwölf Europameisterschaften teilgenommen. 37 Medaillen hat sie bei Deutschen Meisterschaften gewonnen, davon 13 goldene.

Ihre aktive Karriere hat die gebürtige Tübingerin im vergangenen Jahr beendet, ist seitdem unter anderem als Trainerin und Rednerin unterwegs.

Am Samstag gab es für die Gruppen des TV Bingen, TB Sigmaringen, TSV Harthausen-Scher, TV Ostrach und SC Sigmaringendorf wertvolle Tipps bei Sprung, am Boden und am Reck.