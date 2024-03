Jugendlichen den Berufseinstieg erleichtern

In Ostrach hat am 21. März die erste Lehrstellenrallye stattgefunden. Bei diesem innovativen Event hatten Schülerinnen und Schüler des Reinhold-Frank-Schulzentrums Ostrachtal die Gelegenheit, einen Einblick in verschiedene Berufsfelder zu erhalten, teilt die Schule mit.

Die Lehrstellenrallye ist ein Konzept der Lehrstelleninitiative Neckar-Alb, einer Kooperation zwischen der Agentur für Arbeit, der Industrie- und Handelskammer Reutlingen und der Handwerkskammer Reutlingen. Ziel ist es, Jugendlichen den Übergang von der Schule in den Beruf zu erleichtern. Dazu öffnen Betriebe aus unterschiedlichen Branchen ihre Türen und präsentieren ihre Ausbildungsangebote. Neben den genannten Akteuren waren an der Planung der Lehrstellenrallye auch die Gemeinde Ostrach, der Handels- und Gewerbeverein Ostrach, die Kreishandwerkerschaft sowie das Reinhold-Frank-Schulzentrum Ostrachtal beteiligt.

Die Lehrstellenrallye startete um 8 Uhr in der Sporthalle des Reinhold-Frank-Schulzentrums Ostrachtal. Bürgermeisterin Lena Burth begrüßte die Teilnehmer. Anschließend erhielten die Schüler Informationen zum Ablauf der Rallye. Besonders interessant waren die drei Bustouren, die zu den teilnehmenden Betrieben außerhalb des Kernortes führten, heißt es.

Die teilnehmenden Betriebe repräsentierten verschiedene Branchen, darunter Handwerk, Industrie, Dienstleistung und mehr. Die Schüler hatten die Möglichkeit, mit Ausbildern und Fachkräften zu sprechen, Arbeitsplätze zu besichtigen und sich über die verschiedenen Berufsbilder zu informieren. Von der Metallverarbeitung bis zur Gastronomie - die Lehrstellenrallye bot ein breites Spektrum an Möglichkeiten.

Die Premiere der Lehrstellenrallye in Ostrach stieß laut Mitteilung auf positive Resonanz. Sowohl die Schüler als auch die Betriebe hätten großes Interesse gezeigt. Die Veranstaltung förderte den Dialog zwischen Bildungseinrichtungen und der Wirtschaft und trug dazu bei, die Weichen für die berufliche Zukunft der Jugendlichen zu stellen.