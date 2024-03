Jugend präsentiert ihr musikalisches Können

Der Vorspielnachmittag „Jugend musiziert“ des Musikvereins Ostrach findet am kommenden Sonntag, 24. März, um 14 Uhr in der Buchbühlhalle in Ostrach statt. Bei freiem Eintritt präsentierten die Kinder und Jugendlichen in Einzel- und Gruppenvorträgen an Blockflöten, Holz- und Blechblasinstrumenten sowie am Schlagwerk ihr musikalisches Können.

Der Musikverein Ostrach bietet neben dem Blockflötenunterricht, welcher ab der zweiten Klasse angeboten wird, die Instrumentalausbildung an Holz- und Blechblasinstrumenten sowie dem Schlagwerk an. Die Instrumentalausbildung ist regulär ab der dritten Klasse möglich. Derzeit befinden sich insgesamt 47 Kinder und Jugendliche in Ausbildung: sechs Blockflöten, fünf Trommler am Cajon sowie 36 Holz- und Blechblasinstrumente bzw. Schlagwerk.

Im Vorstufenorchester Ostrachtal unter der Leitung von Moritz Wollwinder Erlernen die Kinder das gemeinsame Musizieren. Aktuell nehmen 19 junge Musikerinnen und Musiker der vier Vereine Ostrach, Weithart, Königseggwald und Hoßkirch an den Proben teil, welche in einem zweiwöchigen Rhythmus freitags von 18:00 bis 18:45 Uhr im Probelokal des Musikvereins Weithart stattfinden. Je nach individuellem Leistungsstand der Kinder und Jugendliche erfolgt der Wechsel in die Jugendkapelle Ostrachtal unter der musikalischen Leitung von Wolfgang Kugler. Insgesamt umfasst die Jugendkapelle 15 Musikerinnen und Musiker. Die Proben finden wöchentlich dienstags von 19 bis 20 Uhr im Probelokal des Musikvereins Ostrach statt.