Nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens ist die Zukunft des früheren Unternehmens HFM aus Kalkreute nun klar. Unter dem Namen RK Produktionssysteme will der vorherige Interimsmanager Roland Käfer das Unternehmen wieder auf die Beine stellen. Seine Ziele hat er am Freitagnachmittag vorgestellt.

Die Vorgeschichte: Im August 2023 wurde das offizielle Insolvenzverfahren der Firma HFM Modell- und Formenbau aufgrund von Liquiditätsproblemen eröffnet. Unter anderem hatten Dieselskandal, Pandemie und Lieferkettenprobleme es in Schieflage gebracht. Als Interimsmanager war Roland Käfer mit am Ruder und rasch vom Potenzial des Unternehmens überzeugt.

„Wir haben hier eine sehr gute Mannschaft und eine Vision. Zusammen wollen wir etwas bewegen“, sagt der neue Geschäftsführer. Eng arbeitet er dabei auch mit Betriebsleiter Waldemar Marx zusammen, der zuvor schon zum Team von HFM gehörte.

Teil aus Insolvenz übernommen

Mit der Übernahme aus der Insolvenz hat das neue Unternehmen RK Produktionssysteme einen Schuldenschnitt machen können. „Wir haben vom Inventar und Maschinenpark übernommen, was wir brauchen. Der Rest ist Sache des Insolvenzverwalters“, sagt Käfer.

Erst suchen wir die Aufträge, dann die Mitarbeiter. Roland Käfer

Mit rund 45 Mitarbeitern stimmt er den Betrieb in Kalkreute nun auch auf einen Richtungswechsel ein. Zuvor lag der Schwerpunkt stark auf dem Zuliefergeschäft für die Automobilbranche. Käfer will seine Firma breiter aufstellen. Gespräche laufen bereits mit Unternehmen aus Flugzeugbau und Verteidigung, Medizintechnik sowie Verpackungsindustrie.

Zudem will Käfer künftig stärker auf Kundenwünsche eingehen und setzt dabei auf Smart Engineering. „Wir haben eine Konstruktionsabteilung, die wir stärker einbinden wollen. Ein Kunde fragt nach einem Produkt, das wir ihm fertigen. Aber wir machen ihm auch gleichzeitig Vorschläge zur Optimierung, etwa bei Handhabung und Einbau“, erklärt Betriebsleiter Marx. Auch könne das Unternehmen seinen Kunden entsprechende Programme dazu schreiben.

Erfahrung aus Maschinenbau und BWL

Käfers Vision: „Wir wollen uns zu einem Systempartner des Kunden entwickeln.“ Mit den rund 6200 Quadratmetern habe er am Standort die nötige Fläche. „Erst suchen wir die Aufträge, dann die Mitarbeiter. Und wir sind auch bereit, in die nötigen Maschinen zu investieren“, sagt Käfer. Er selber stammt ursprünglich aus dem Handwerk, hat später Maschinenbau und Betriebswirtschaft studiert, bereits in anderen Unternehmen Erfahrungen als Interimsmanager gesammelt.

Dass der Neuanfang dennoch kein Selbstläufer wird, hat er allein schon aufgrund bürokratischer Hürden gemerkt. Mehrere Wochen musste er auf Eintrag ins Handelsregister, nationale sowie internationale Steuernummer warten. So hat er zwar zum 1. Januar offiziell den Betrieb übernommen, konnte aber manche Abläufe erst starten, bis alle Formalitäten geregelt waren.

Mit seinem Betriebsleiter Marx und dem Team will er nun an das Vertrauen anknüpfen, das die Kunden zuvor in das Unternehmen HFM hatten. Auch Ausbildungsplätze sollen möglichst bald wieder angeboten, Bachelor- und Projektarbeiten betreut werden.