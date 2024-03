Hyundai-Fahrer landet im Gebüsch

Weil ihm eigenen Angaben zufolge kurz die Augen zugefallen sind, ist am Mittwochvormittag gegen 11.30 Uhr ein 65-jähriger Hyundai-Fahrer auf der Landesstraße L 286 zwischen Habsthal und Krauchenwies in einer leichten Kurve nach rechts von der Straße abgekommen.

Dabei überfuhr das Auto laut Polizeibericht mehrere kleinere Bäume und kam in einem Gebüsch zum Stehen. Um das Fahrzeug bergen zu können, musste es von der örtlichen Feuerwehr teils vom Bewuchs freigeschnitten werden. Der Mann zog sich infolge des Unfalls nur leichte Verletzungen zu, ein Rettungsdienst bracht ihn ins Krankenhaus. Am Hyundai entstand derweil wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.