Dieselskandal, Pandemie, Lieferkettenprobleme — wie viele andere Betriebe ist auch der Modell– und Formenbauer HFM in den vergangenen Jahren von Krise zu Krise geschlittert. Mit der Rückkehr als Geschäftsführer will Gründer Horst Fularczyk seine Firma retten und steht immer noch vor Herausforderungen. Der 68–Jährige weiß aber auch um die Stärken seiner Firma.

Ich hatte bald den Eindruck, dass da irgendwas schieflief. Horst Fularczyk

Als Horst Fularczyk im Oktober 2021 aus der Geschäftsführung verabschiedet wurde, war er darüber nicht ganz glücklich. „Das war so noch nicht abgesprochen gewesen und nicht in meinem Sinne“, sagt der Modellbaumeister. Er wäre gerne noch länger mit im Boot geblieben, aber hat den Generationenwechsel an seinen Sohn Jürgen schließlich hingenommen.

Zwar war er aus dem Tagesgeschäft raus, hatte aber noch Einblicke in die Konten. „Ich hatte bald den Eindruck, dass da irgendwas schief lief“, sagt Fularczyk. Da er mit 60 Prozent immer noch Mehrheitsgesellschafter war, mischte er sich ein.

Sanierungskonzept erstellt

Im August 2022 gab es ein erstes Gespräch zur Situation von HFM mit der Hausbank. „Auf deren Empfehlung haben wir einen Interimsmanager ins Boot geholt, aber ich habe auch selber wieder die Geschäftsführung übernommen“, sagt Fularczyk.

Das war im vergangenen November. Die vorherige Führungsmannschaft wurde ausgetauscht, ein Sanierungskonzept mit Wirtschafts– und Steuerberater sowie Rechtsanwalt erarbeitet. Nebenbei lief der Betrieb weiter.

„Wir waren fast am Ziel. Aber die Kosten für das Sanierungskonzept sind enorm gestiegen“, sagt Fularczyk. In Folge hätten Ende Mai Löhne und Sozialversicherungsbeiträge nicht mehr gezahlt werden können. Der Gang zum Gericht war unausweichlich, sonst wäre es Insolvenzverschleppung gewesen.

Vorgaben übertroffen

Seitdem überwacht Insolvenzverwalter Matthäus Rösch die Geschäfte. Es gibt Vorgaben, dass etwa genügend Umsatz für die laufenden Kosten und ein gewisses positives Ergebnis zu erzielen ist. „Das haben wir seitdem immer geschafft und sogar übertroffen“, sagt Fularczyk.

Unternehmen breiter aufstellen

Die Unsicherheit hat manchen zwar zum Gehen veranlasst, aber 42 Mitarbeiter gehören aktuell noch zum Team. Die Führung haben zusammen der Geschäftsführer, der Interimsmanager und eine Fachkraft für den operativen Bereich übernommen.

„Die Auftragslage könnte besser sein, aber die Kunden stehen zu uns. Zu 80 Prozent sind wir abhängig von der Automobilbranche, wir müssen uns breiter aufstellen“, sagt Fularczyk. Bereiche wie Haushalts–Großgeräte, Medizintechnik sowie Luft– und Raumfahrt könne er sich gut vorstellen.

Wer jetzt übrig bleibt, zählt zu den Gewinnern und da möchte ich dabei sein. Horst Fularczyk

Trotz der aktuellen Schwierigkeiten und allgemein wirtschaftlich unsicheren Zeiten ist Horst Fularczyk optimistisch, kennt die Stärken seines Betriebs: „Wir haben Top–Personal, eine sehr gute technische Ausstattung und auch in Krisen eine hohe Flexibilität bewiesen.“

Zudem genieße HFM in der Branche einen sehr guten Ruf. Die Probleme der vergangenen Jahre hätte rund die Hälfte der Fachbetriebe zur Aufgabe gezwungen. „Wer jetzt übrig bleibt, zählt zu den Gewinnern und da möchte ich dabei sein“, sagt das Mitglied im Vorstand des Bundesverbandes der Modell– und Formenbauer.