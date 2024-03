Helga „will nen Cowboy als Mann“

Die wasserstoffperoxidblonde Frontfrau der Band „Wirtschaftswunder“, mit dem Dalmatinerkleidchen und dem betörenden Stewardessencharme, lässt mit Nostalgiehits wie „Ich will nen Cowboy als Mann“ , den „Zwei kleinen Italienern“, „Liebeskummer lohnt sich nicht“, „Heißer Sand“, „Shake Hands“ , „Die Liebe ist ein seltsames Spiel“ oder Rainer Bertrams kessem „Itsy Bitsy Teenie Weenie Honululu Strandbikini“ die wildesten Erinnerungen aufleben. Das Konzert mit der Band „Wirtschaftswunder“ kann man am Samstag 27. April, 20 Uhr in der Buchbühlhalle Ostrach erleben.

Lieder, die immer noch im Ohr klingen. Und jeder, der sie hört, kann sofort mitsingen. Die eingängigen Melodien und Texte haben einfach einen hohen Spaßfaktor - weil sie die Unbeschwertheit und Lebenslust der Wirtschaftswunderzeit transportieren, wie es in der Veranstaltungsankündigung heißt.

Seit den 90er-Jahren tragen Helga und Oswald, Dr.Sputnik, Jens von Eden, Eddie Schillinger und als jüngster Glücksbringer Winnie aus Köln diese Botschaft in die zwischen Nordsee und Alpen gelegenen Städte und Länder. Der Aufstieg zur Kultband war unaufhaltsam und mit jedem Wirtschaftswunder-Konzert feierten die deutschen Schlager der 50er- und 60er-Jahre eine Wiedergeburt im heutigen Sound. „Wirtschaftswunder“, das ist kein plumpes Schlager-Plagiat: Mit frechem Augenzwinkern und jeder Menge Witz serviert die Nürtinger Combo eine schillernd-bunte Musik-Revue, die Spaß und gute Laune macht, schreiben die Veranstalter weiter. Ein Abend mit „Wirtschaftswunder“ ist ein Ausflug in die Teenagerjahre der Republik, mit einer knalligen Darbietung im Stil der heutigen Zeit.

Veranstalter ist das Bildungswerk Ostrach. Karten gibt es im Vorverkauf zu 25 Euro bei der Avia-Tankstelle Egler, Ostrach. Kartenreservierung per Mail ist möglich unter [email protected].