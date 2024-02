Ostrach

Frontalkollision beim Abbiegen

Ostrach / Lesedauer: 1 min

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 16. 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmittag auf der Umgehungsstraße Ostrach an der Auffahrt zur L 280 ereignet hat.