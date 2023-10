Es ist das Erlebnis einer Elfjährigen aus Ostrach, das gerade nicht nur Eltern, sondern auch Schulleitung, Lehrer und Polizei aufhorchen lässt: Am Freitag vergangene Woche war das Mädchen von der Bushaltestelle beim Ostracher Stangen Schmid gegen 13 Uhr auf dem Weg nach Hause durch das Wohngebiet in Richtung Friedhofstraße, als sie nur wenige Häuser vorher von einem fremden Mann aus einem schwarzen Auto heraus angesprochen wird, der ihr anbietet, sie nach Hause zu fahren.

Eltern verständigen Polizei

„Meine Tochter kam völlig außer Atem zu Hause an und hat erzählt, dass sie von einem Mann gefragt wurde, ob er sie nach Hause fahren solle“, erzählt die Mutter des Mädchens auf Nachfrage. Der Vater habe sich daraufhin ins Auto gesetzt und geschaut, ob er in der Nähe noch irgendwo ein Fahrzeug findet, das auf die Beschreibung passe ‐ aber vergeblich. Die Eltern hätten daraufhin die Polizei verständigt, die schließlich auch die Aussage der Elfjährigen aufgenommen hätten.

Mädchen verhält sich richtig

So hätte diese dem fremden Mann erklärt, dass sie gleich zu Hause sei und lieber laufen wolle und sei daraufhin losgerannt. „Die Polizisten sagten, dass meine Tochter alles richtig gemacht hat“, sagt die Mutter. „Trotzdem ist sie jetzt etwas verunsichert und wir schauen danach, dass sie mit anderen Kindern aus der Nachbarschaft laufen kann oder von uns abgeholt wird“, so die Mutter. Der Mann habe Hochdeutsch gesprochen, kurze schwarze Haare und einen Bart um den Mund gehabt, so die Beschreibung des Mädchens.

Schule nimmt Hinweis ernst

Obwohl das Mädchen inzwischen auf eine weiterführende Schule gehe und jeden Tag mit dem Bus fahren müsse, habe die Mutter des Mädchens der Schulleitung der Ostracher Schule Bescheid gegeben ‐ und das Kollegium des Reinhold-Frank-Schulzentrums Ostrachtal nimmt diesen Hinweis sehr ernst, bestätigt Schulleiterin Birgit Hertle.

„Wir hatten nachdem wir die Nachricht bekommen haben, eine Teamsitzung mit dem Kollegium“, erzählt Hertle. Sie habe daraufhin einen Elternbrief verfasst, der den Kindern mitgegeben werde. Auch werde das Thema noch in dieser Woche im Unterricht in allen Klassen behandelt werden. „Unsere Schulsozialarbeiterin hat zudem bei der Polizei eine Anfrage für Prävantionsunterricht gestellt“, sagt Hertle. „Wir behandeln dieses Thema sowieso im Unterricht, aber aus gegebenem Anlass werden wir alle nochmals dafür sensibilisieren“, sagt Hertle.

Keine weiteren Meldungen dieser Art

Die Polizei kann den Fall auf Nachfrage bestätigen. „Seit Ende August gibt es jedoch im gesamten Kreis Sigmaringen keine weiteren Meldungen dieser Art“, sagt Oliver Weißflog, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Ravensburg, das für den Kreis Sigmaringen zuständig ist.

„Für die Ermittler ist es quasi unmöglich mit den vorhandenen Informationen ein Ermittlungserfolg zu generieren, wir bräuchten eine genauere Beschreibung des Autos oder vielleicht das Kennzeichen“, sagt Weißflog. „Im Rahmen einer Streife werden solche Bereiche künftig abgedeckt“, sagt Weißflog. „Das kann aus Kapazitätsgründen aber natürlich nur sporadisch und nicht dauerhaft geschehen“, erklärt er.

Trotzdem habe sich das Mädchen in diesem Fall richtig verhalten. „Kinder müssen auf jeden Fall lernen, nein zu sagen und dann so schnell wie möglich weglaufen. Am besten dorthin, wo sich viele Menschen aufhalten, wie beispielsweise in ein Geschäft oder andere Menschen auf der Straße ansprechen oder wie in diesem Fall so schnell wie möglich nach Hause laufen“, sagt der Polizeisprecher abschließend.

„Wir hoffen einfach, dass es bei diesem Fall bleibt und es sich nicht wiederholt“, sagt Schulleiterin Hertle.