Ein Netzwerk für die Natur

Mit einem landesweiten Biotopverbund will Baden-Württemberg die Ausbreitung von heimischen Insekten und Pflanzen fördern. Am Beispiel einer Maßnahme in Kalkreute zeigt die Gemeinde Ostrach wie das konkret aussehen kann.

Vor rund zwei Jahren hat der Gemeinderat das Büro 365 Grad Freiraum und Umwelt mit der Planung für einen Biotopverbund auf Ostracher Gemarkung beauftragt. Dabei wurden ausgewählte Flächen untersucht und konkrete Vorschläge zu deren Aufwertung gemacht. Erstes Augenmerk fiel auf schon vorhandene Biotope, darunter auch einen zugewachsenen Tümpel oberhalb der Kalkreuter Hilb.

So sah der Tümpel vor Beginn der Maßnahme aus. (Foto: Büro 365 Grad )

In Rücksprache mit den Eigentümern der Fläche haben Planungsbüro, Landratsamt und das Unternehmen Dienstleistungen Ingo Lauber im vergangenen Jahr mit der Umgestaltung begonnen. „Das geschieht grundsätzlich nur mit Einverständnis der Eigentümer. Die Maßnahmen für den Biotopverbund sind freiwillig“, betont Jochen Kübler, Biologe vom Planungsbüro. Die Kosten trägt über ein Förderprogramm das Land.

So wurden an dem Tümpel unter anderem Weidenbäume samt Wurzel entfernt, damit diese nicht sofort wieder alles zuwuchern. Die Wurzelstöcke liegen etwas abseits und sollen Amphibien als Versteck dienen. Zudem wurde der Tümpel etwas ausgebaggert. Der Aushub wurde seitlich eingearbeitet. „Durch die Modellierung entstand ein natürlicher Charakter“, sagt Kübler.

Lebensraum für Pflanzen und Tiere

Die Hoffnung: Dass der Tümpel so wieder zur Heimat zum Beispiel von Amphibien, Libellen und Wasserkäfern wird, aber auch durchziehenden Vögeln wie Bekassine und Waldwasserläufer als Rast- und Futterplatz dient. Aber auch Pflanzen können profitieren und zum Beispiel das Sumpfblutauge wieder wachsen. Denn die brauchen Wärme und Licht, beim zugewucherten Tümpel war das nicht mehr möglich.

„So werden wieder Lebensräume geschaffen und mit anderen verbunden, damit die heimischen Arten sich besser ausbreiten können“, sagt Bastian Sturm, im Landratsamt zuständig für den Biotopverbund. Um das langfristig zu sichern, werden die aufgewerteten Flächen auch weiterhin gepflegt.

Mit der Nähe zur Kalkreuter Hilb ist so ein Baustein des geplanten landesweiten Biotopverbundes entstanden. Die Kalkreuter Hilb gehört der Gemeinde, dort wurden ebenfalls Weiden gekappt und das Gewässer entschlammt. Die Weiden entziehen viel Wasser und das Laub trägt wiederum zur Verschlammung bei.

Weidenbestand reduzieren

Kübler schlägt daher vor, den Weidenbestand weiterhin behutsam zu reduzieren. „Für einige Menschen ist es befremdlich, wenn Gehölze entfernt werden. Aber dahinter steckt eine Abwägung“, sagt der Biologe. Vogelarten, die in Gebüschen brüten hätten reichlich Lebensraum. Tiere, die auf Feuchtgebiete angewiesen sind, hätten deutlich weniger und seien daher eher gefährdet.

Auch an der Kalkreuter Hilb wurden Weiden gekappt. (Foto: Julia Freyda )

Aber ganz kahl wird es dadurch an der Kalkreuter Hilb natürlich nicht sein. Ein Teil der Weiden soll erhalten bleiben, ebenso die Büsche am Rand, wo etwa das Teichhuhn schon beobachtet wurde und dort brüten könnte.

Die beiden Biotope sollen nicht die einzigen Maßnahmen bleiben. „In der Umgebung gibt es weitere sogenannte Toteislöcher, die in der Eiszeit entstanden sind und entsprechend aufgewertet werden könnten“, sagt Kübler.