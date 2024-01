Wegen des Inhaberwechsels von Axel Trogisch zu Andreas Leber wird der Edeka-Markt in Ostrach für einen Tag schließen. Am Montag, 8. Januar, bleiben die Türen zu, damit das Team in Ruhe eine Inventur für die Übergabe machen kann.

Ab Dienstag, 9. Januar, um 7 Uhr ist wieder geöffnet. Dann werden auch Bäckerei und Metzgerei wieder bis 20 Uhr für die Kunden da sein. „Wir haben das Personal dafür eingestellt, dass beide Bereich wieder durchgehend zur Verfügung stehen“, sagt Inhaber Andreas Leber. Den Markt werden Katharina Frei und Annette Penzel mit Stellvertreterin Birgit Neumann leiten.