Als Seerose hat die Bauzemeckzunft ihre Bürgermeisterin eingekleidet und am Donnerstagnachmittag bei der Absetzung das Nachsehen. Zwar wimmelte es nur so von Seerosen auf dem Herbert-Barth-Platz, doch Schultessa Lena Burth war unauffindbar.

Das Gericht klagt an

Nicht mal durch die Häsnummer 1 wurde sie enttarnt, soll nämlich kurzerhand die Jacke getauscht haben. Tja, selbst schuld, wer der Bürgermeisterin als Seerose diese Gelegenheit schenkt. Für das Bauzegericht aber auch kein Problem. Denn mangels Anklagepunkten musste sich ohnehin nicht die Seerosen-Bürgermeisterin, sondern der Gemeinderat vor dem Richter verantworten.

Die Gemeinderäte Wolfgang Frey (von links), Joachim Fürst, Alfred Stecher und Johannes Ermler müssen sich vor dem Bauzegericht verantworten. (Foto: Julia Freyda )

So soll der Gemeinderat laut Büttel ganz wahnsinnige Sachen auf den Tisch gebracht haben: Containerumschlagplatz und Technikmuseum im Torfwerk sollen gefördert werden, wie der Hamburger Hafen werden, bloß größer. Bei eigenen Veranstaltungen wie dem Volkstrauertag hingegen sollen bloß fünf Gemeinderäte - drei davon in der Feuerwehr - gewesen sein. Besonders tragisch: Peters Boxengasse bleibt dunkel anstatt wieder zum Partytreff zu werden.

Der Bauzeanwalt fasste schließlich zusammen: „Da bleibt nur noch festzuhalten, im Gemeinderat sitzen nur träge Alte. Auf der einen Seite sparen sie an der falschen Stell, auf der anderen verteilen sie den Zaster schnell.“

Eigenes Regierungsprogramm

Helfen kann da wohl nur noch das Regierungsprogramm der Bauzemeckzunft. Der Plan: Sie machen das Ortshospital wieder auf und nehmen das vergraulte Personal der SRH-Kliniken auf. Um Kosten zu sparen, wird das Rathaus wieder zur Schule und somit wäre auch genug Geld für ein neues Feuerwehrhaus da. Für den Bauzeanwalt steht fest: „Der Bauze ist in den ersten zehn Minuten schneller als der Gemeinderat die letzten paar Jahr.“

„Ihr wellet’s also besser mache, dann lass’ ich’s ab jetzt einfach krache.“ Schultessa Lena Burth

Angesichts der erdrückenden Beweislage holten die Gemeinderäte nicht einmal zu einer Verteidigung aus. Schnell war somit das Urteil gesprochen. Als Strafe müssen die Gemeinderäte die Bewirtung beim Maibaumstellen übernehmen.

Die Schultessa - wohl erleichtert, dem Gericht in diesem Jahr entronnen zu sein - rückte den Rathausschlüssel ohne größeren Widerstand raus und kündigte stattdessen an: „Ihr wellet’s also besser mache, dann lass' ich’s ab jetzt einfach krache.“