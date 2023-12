Der Plan für die Baggerseen nimmt Form an

Der Gemeinderat hat für die weitere Entwicklung des Areals am Baggersee in Jettkofen die nächsten Schritte eingeleitet. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens sollen nun Behörden und Bürger Stellungnahmen abgeben können.

Nach Ende des Kiesabbaus soll das rund 65 Hektar große Areal zu einem Naherholungsgebiet werden. Im Vorfeld hatte dazu eine Bürgerbeteiligung sowie Online-Befragung stattgefunden, eine Lenkungsgruppe die Ergebnisse zu einem Entwurf ausgearbeitet. Die Ergebnisse stellte Christiane Schäfer vom Büro Baldauf am Montagabend im Gremium vor.

70 Stellplätze für Wohnmobile

Wo bislang die Wiese als Parkplatz genutzt wird, sollen Stellplätze für Autos und Fahrräder entstehen. Ein Teil davon mit Photovoltaikanlagen, da dies mittlerweile gesetzlich gefordert ist. Vorgesehen sind aber auch Wohnmobilstellplätze. Die Gesamtzahl von 70 Stück hinterfragte Jörg Schmitt (SPD/FB). „Warum gerade diese Zahl“, wollte er wissen. Bürgermeisterin Lena Burth erläuterte, dass diese in der Lenkungsgruppe erarbeitet wurde. „Ab der Anzahl wird es für einen Investor interessant. Wir planen damit die Maximalversion, es heißt aber nicht, dass sie gebaut wird“, sagte Burth.

Schmitt kritisierte die Zahl als zu hoch für die Anlage und wollte wissen, wie die Ortsvorsteher das sehen. Franz Steinhart sagte, dass der Wangener Ortschaftsrat 20 bis 30 Wohnmobilstellplätze für ausreichend hält. Laut Jürgen Arnold sind die Jettkofener mit den 70 Plätzen einverstanden. „Wir haben jetzt die Möglichkeit, uns die Plätze zu sichern. Groß zu planen heißt nicht, groß zu bauen“, sagte Arnold. Burth bat in der Sache um eine Zwischenabstimmung: Mit zwölf Stimmen gab es eine Mehrheit für die Zahl der 70 Stellplätze.

Platz für Gastronomie

Der östliche Teil des Geländes soll weiterhin als Liegefläche dienen. Entlang der Straße zwischen Parkplatz und Liegewiese sollen Gastronomie und Sanitäranlagen möglich sein. In Rücksprache mit dem Landratsamt will die Verwaltung erörtern, wie entlang des Ufers zusätzliche Zugänge zum Wasser geschaffen werden können, ohne zu stark in die Bepflanzung einzugreifen. Die Halbinsel, die nach Ende des Kiesabbaus noch stehen bleibt, soll hauptsächlich vom Ostracher Sportfischerverein genutzt werden.

Jettkofens Ortsvorsteher Jürgen Arnold vermisste in dem Entwurf den ursprünglich geplanten Rundweg um den See. Planerin Schäfer erläuterte, dass die benötigten Flächen dafür teilweise außerhalb des derzeitigen Planungsgebietes lägen und das in einem separaten Verfahren abgearbeitet werden müsste. Das Gremium war sich einig, dass der Rundweg eine entscheidende Rolle für die Umgestaltung spielt. Daher sollen die benötigten Flächen im aktuellen Entwurf einbezogen werden, um dies direkt mit zu erledigen.