Der Kästle Hof lädt zur Hofbesichtigung

Der Familienbetrieb Kästle in Ostrach–Einhart lädt am Samstag, 30. September, zur Hofbesichtigung ein. Beginn der zwei bis stündigen Veranstaltung ist um 14 Uhr. Nach dem Motto „vom Küken zum Ei“ und „von der Pflanzung bis zur Küche“ gibt Familie Kästle exklusive Einblicke in ihre Junghennenaufzucht sowie die Eier– und Kartoffelerzeugung (Foto: Kästlehof). Die Führung kostet pro Person 18 Euro. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um eine Anmeldung unter der Telefonnummer 07552/251131 oder per Mail an [email protected] gebeten. Anmeldeschluss ist der 23. September.