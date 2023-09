Rund zwei Jahre haben Fabian Hiestand und Robin Seeger an der Idee eines Cocktailmobils getüftelt. Die Premiere vor größerem Publikum fand beim Summerty–Festival im Seepark statt. „Bereits nach dem ersten Tag waren wir ausverkauft. Das hat unsere Erwartungen weit übertroffen“, sagt Hiestand.

Der Grundgedanke für den automatischen Cocktailmixer auf Rädern stammt von Hiestands ehemaligem Prüfungsstück, ein automatisiertes Hochregallager, das er entwickelt und programmiert hatte.

Zeitvertreib in der Coronazeit

„Das fertige Stück stand nach der Prüfung längere Zeit in der Wohnung und da stellte sich meine Freundin die Frage, was man aus der Steuerung Schönes machen könnte. Die Idee der Cocktailmaschine entstand. Dieses Projekt entwickelte sich dann zum idealen Zeitvertreib während der Coronazeit“, erinnert sich der 28–Jährige.

So fing die Tüftelei an. Was anfangs als Gag für den Freundes– und Bekanntenkreis gedacht war, nahm im Laufe der Zeit immer größere Formen an. Als Kältetechniker half Robin Seeger bei der Kühlung der Getränke.

Zudem erkannte er das Potenzial der Maschine und spornte Hiestand an, mehr daraus zu machen. Seeger stieg bei diesem Projekt mit ein und gemeinsam wurde das Konzept des Anhängers entwickelt.

Ansporn vom Profi

Bei einer Party im privaten Kreis, bei der auch ein Veranstaltungsprofi zu Gast war, ermutigte auch er die beiden, das Ganze professionell und als Unternehmer anzugehen. Die Firma „Mixxies Partystuff“ war geboren.

Wir hatten Mühe, so schnell an Nachschub zu kommen. Robin Seeger

Neben den bürokratischen Hürden wie der Gründung einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts, kamen Schulungen für Hygiene und dem Umgang mit Lebensmitteln hinzu.

Beim Summerty-Festival in Pfullendorf ist der Anhänger zum ersten Mal vor viel Publikum im Einsatz. Foto: privat (Foto: Privat )

Zudem musste jedes Bauteil, das mit Lebensmitteln in Kontakt kommt, zertifiziert sein. Auch die Technik wurde nochmal überarbeitet. So wurde unter anderem die Hard– und Software weiter optimiert.

Das Ergebnis ist ein Anhänger, in dem innen die Technik verborgen ist, über die Hiestand und Seeger nicht zu viel verraten möchten. Außen am Anhänger selbst befinden sich zwei Stationen für den Ausschank der Cocktails. Mithilfe von zwei Touchpanel können die verschieden Cocktails per Knopfdruck ausgewählt werden.

Rezepte können variiert werden

„In rund zehn Sekunden werden die bereits gekühlten einzelnen Zutaten zusammengemischt und der gewünschte Cocktail ist fertig. Die kurze Wartezeit ist ein riesiger Vorteil und trotzdem wurde das Getränk frisch gemixt“, sagt Seeger. Mehr als 400 Cocktails können so pro Stunde serviert werden. Die Rezepte können variiert und neue ergänzt werden.

Weitere Optimierung in Arbeit

Ob ihr Konzept ankommt, haben Hiestand und Seeger beim Summerty–Festival im Juli testen dürfen. Angeboten wurden alkoholische Cocktails, aber auch welche ohne Alkohol „Die Leute waren total zufrieden.“, sagt Hiestand.

Die meisten waren offensichtlich sehr angetan vom Cocktail auf Knopfdruck. Denn schon nach dem ersten Abend waren die Unternehmer, die ihre Idee neben den Vollzeitjobs verwirklichten, ausverkauft. „Wir hatten Mühe, so schnell an Nachschub zu kommen, aber freuen uns natürlich total über den Erfolg“, sagt Seeger.

Aktuell sind sie damit beschäftigt, den Anhänger weiter zu optimieren, eine Folierung darauf anzubringen und ihre Firma auf einer Homepage publik zu machen. Im kommenden Jahr wollen die Ostracher dann voll durchstarten.

Mehr zu der Idee gibt es unter www.mixxies.de