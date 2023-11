Überschaubar war das Interesse an den ausführlichen Vorstellungen der potenziellen Flächen für Windkraft im Raum Ostrach. Aus erster Hand wollten von Wolfgang Heine, Direktor des Regionalverbandes Bodensee Oberschwaben (RVBO), und seiner Stellvertreterin Nadine Kießling nur rund 60 Zuhörer wissen, wie es zur Auswahl der Flächen kam und wie es nun weitergeht.

Darum geht es

Hintergrund der Planungen ist das Ziel der grün-schwarzen Koalition, bis 2025 mindestens zwei Prozent der Landesfläche für Freiflächen-Photovoltaik und Windkraft zu reservieren: 1,8 Prozent für Wind, 0,2 Prozent für Solar.

Federführend sind dabei im Auftrag des Landes die Regionalverbände, im Ostracher Fall der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben (RVBO), der die Landkreise Bodensee, Ravensburg und Sigmaringen umfasst. Das Zwei-Prozent-Ziel gilt dabei aber nicht für jede einzelne Gemeinde, sondern mit Blick auf das gesamte Gebiet.

So wurde ausgewählt

Für die potenziellen Standorte wurden unter anderem Abstände zur Bebauung, die Windleistung und Naturschutz berücksichtigt. Übrig blieben elf Prozent der gesamten Fläche in den drei Kreisen. Anschließend wurden die herausgefiltert, die eine besonders hohe Eignung und möglichst wenig Konflikte haben.

Pro Windrad und Jahr könnten durchaus rund 25.000 Euro zusammenkommen. Nadine Kießling

„Es gibt keine Flächen ohne einen Konflikte“, stellte Heine klar. Das Ergebnis: 2,4 Prozent der Fläche in allen drei Landkreisen, entspricht 8502 Hektar, davon 1350 auf Ostracher Gemarkung. Daher waren Heine und Kießling als Vertreter der Planungsbehörde vor Ort, um die Details zu erläutern. „Wir wissen, dass eine große Last auf Sie zukommt“, sagte Kießling. Schwerpunkte gibt es auch nördlich im Kreis auf der Alb und im Altdorfer Wald (Kreis Ravenbsurg).

Das sind die Gebiete

Die Flächen haben Nummern, bestehend aus dem Landkreiskürzel 437 und einer eigenen Zahl. Das größte Gebiet ist 437‐001 mit 609 Hektar im Wald zwischen Magenbuch und Kalkreute entlang der Straße nach Pfullendorf. Rein rechnerisch hätten dort laut RVBO rund 20 Anlagen Platz. Hier gibt es mit der Firma Orsted (früher Ostwind) bereits einen Interessenten, der am Freitag, 24. November, von 16 bis 19 Uhr in der Buchbühlhalle weitere Informationen gibt.

Kies und Wind im Wagenhart

Im Gebiet 437-001 haben rechnerisch laut Regionalverband rund 20 Anlagen Platz. (Foto: RVBO )

Die Fläche 437‐004 erstreckt sich mit 404 Hektar auf Ostrach, Krauchenwies, Pfullendorf und Mengen. 437‐002 und ‐003 summieren sich auf 737 Hektar auf Ostrach, Hoßkirch und Bad Saulgau.

Die genehmigten Anlagen im Wagenhart-Wald bei Hoßkirch gehören bereits zu diesem Gebiet und sollen bis 2025 fertig sein. „Wir haben in diesem Bereich eine Kumulation auf dem Schirm und auch mit dem zusätzlichen Kiesabbau. Wir können aber noch nicht sagen, wie wir damit umgehen“, räumte Kießling ein.

So geht es weiter

Am Freitag, 8. Dezember, tagt die Verbandsversammlung um 14 Uhr im Kongresszentrum in Weingarten. Dort soll der Start des öffentlichen Beteiligungsverfahrens beschlossen werden. In diesem können dann auch Privatpersonen Stellung beziehen.

Vor allem in Ostrach und Hoßkirch liegen die Flächen 437-002 und 437-003. Dazu gehören die bereits genehmigten Anlagen in Hoßkirch, die 2025 fertig sein sollen. (Foto: RVBO )

Am Mittwoch, 10. Januar, gibt es um 18.30 Uhr eine weitere Informationsveranstaltung des RVBO im Stadtforum in Bad Saulgau zu allen geplanten Flächen im Kreis.

Das haben Zuhörer gefragt

Bei den Fragen der Zuhörer ging es unter anderem um den Abstand und warum dieser in den meisten Fällen auf 600 Meter festgesetzt wurde. Heine erläuterte: „Richtwert ist die zweifache Höhe von einer Anlage. Darunter spricht man von einer optisch bedrängenden Wirkung. Wir gehen also von Anlagen mit rund 300 Meter Höhe aus.“

Es heiße aber nicht, dass nach 600 Meter das erste Windrad stehe, das könne auch weiter weg sein ‐ die Entscheidung trifft nicht der RVBO, sondern der jeweiligen Projektplaner. Auch das Einhalten der Lärmgrenzwerte sei erst Thema des Genehmigungsverfahrens jeder einzelner Anlage.

So könnte die Gemeinde profitieren

Auch wurde gefragt, wie die Gemeinde Ostrach von den Windparks profitieren könnte. Rechtlich gibt es die Regelung, dass Kommunen mit 0,2 Cent pro eingespeister Kilowattstunde an den Einnahmen beteiligt werden können. „Andere Leistungen wären freiwillig. Aber pro Windrad und Jahr könnten durchaus rund 25.000 Euro zusammenkommen“, sagte Kießling.

Das können Bürger tun

Im Rahmen der öffentlichen Anhörung können sie Einwände formulieren. Zum Beispiel gibt es bereits Bedenken, dass die Ortschaft Wirnsweiler umzingelt werden könnte. Auch wurde Kritik an den Daten des Windatlas’ deutlich, nach dem die Windleistung beurteilt wurde.

Das Gebiet 437-004 ist rund 404 Hektar groß, davon 170 Hektar auf Gemarkung Ostrach. (Foto: RVBO )

Verbandsdirektor Heine hofft, dass im Rahmen der Anhörung nicht größere Gebiete aus der Planung fallen, sondern der RVBO dann selber nachsteuern kann. Denn momentan sind 2,4 Prozent Fläche in der Planung, gefordert sind nur 1,8 Prozent für Windkraft.

Das passiert ohne eine Planung

Sollte der RVBO das Planungsziel von 1,8 Prozent Fläche für Wind und 0,2 Prozent für Solar verfehlen, dann greift die sogenannte Super-Privilegierung aus Paragraf 249 aus dem Baugesetzbuch. Damit gäbe es in der Region keine räumliche Steuerung mehr. Mit ausgewiesenen Vorrangflächen hingegen sind Anlagen außerhalb dieser Gebiete kaum möglich.