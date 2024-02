CDU Ostrach nominiert ihre Liste

Der CDU-Gemeindeverband Ostrach hat im Dorfgemeinschaftshaus Kalkreute seine Nominierungsversammlung für die anstehenden Gemeinderatswahlen abgehalten. Die CDU berichtet darüber in einer Pressemitteilung.

Nach der Begrüßung durch den Ortsvorsitzenden Jürgen König bestimmten die Mitglieder Andreas Barth einstimmig zum Versammlungsleiter. König zeigte sich erfreut, dass neben den bisher Etablierten verstärkt „junge unverbrauchte Kandidaten“ bereit sind, für die CDU bei der Wahl anzutreten. Das lasse den Altersdurchschnitt deutlich sinken.

In kurzen Statements gaben die Kandidaten Auskünfte zu ihrer Person sowie zur Motivation ihrer Kandidatur ab. In geheimer Wahl verabschiedete die Versammlung die vom Gremium vorgeschlagene Nominierung der Kandidaten in alphabetischer Aufstellung - bei der den Frauen der Vortritt gelassen wird - einstimmig.

So werden Corinna Egler, Janina Lauer, Sabine Schwarz, Jürgen Arnold, Rudolf Birkhofer, Elias Dilger, Simon Günter, Jonas Härle, Harald Hiestand, Andreas Irmler, Eugen Kieferle, Manuel Kieferle, Jürgen König, Thomas Mogg, Konstantin Rundel, Alfred Stecher und Hans Vetter am 9. Juni bei der Gemeinderatswahl um die Gunst der Wähler kämpfen.

Zum Ende der Versammlung bezeichnete Landtagsabgeordneter Klaus Burger die Kandidatenliste als konkurrenzfähig und stark an: „Die Wahlen werden zeigen, was der Wähler wünscht.“

Im seinem Schlusswort nannte Jürgen König noch Termine für drei Wahlkampfveranstaltungen mit Kandidatenvorstellungen in den Ortsteilen und einer Abschlussveranstaltung im Hauptort, bei der Wolfgang Rölle, Vorstand der Breitband BW, zum Thema „Breitbandausbau in der Gemeinde und im Landkreis“ sprechen wird. Der CDU-Europaabgeordnete Norbert Lins werde sich an diesem Abend aktuellen politischen Themen widmen.