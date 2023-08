Wie wohnt es sich eigentlich in einem alten Pfarrheim? Im Rahmen der Sommer–Serie „Blick durchs Schlüsselloch“ gibt die „Schwäbische Zeitung“ einen Einblick in besondere Wohnformen oder historische Gebäude aus dem Kreis Sigmaringen. Dafür haben kürzlich Daniel und Lena Bronner einen Einblick in ihr Zuhause, dem alten Pfarrheim in Tafertsweiler bei Ostrach gewährt und erzählt wie es ist, in einem alten Gebäude der Kirche zu wohnen und was alles daran gemacht werden musste.

Das alte Pfarrhaus in Tafertsweiler mit dem Kreuzgarten davor. (Foto: Mandy Hornstein )

Ein Foto vom Pfarrhaus 2016 als Daniel Bronner es gekauft hat, hängt nun im Wohnzimmer. (Foto: Mandy Hornstein )

Ersterbauung ist nicht bekannt

„Wann genau das Gebäude gebaut wurde, ist leider nicht bekannt“, erzählt Daniel Bronner. Bei seiner Recherche habe er lediglich herausbekommen, dass das Gebäude 1841 bereits stand und es zusätzlich noch eine große Zehntscheuer gegeben habe und dass es damals von der Kirche gebaut wurde.

Er habe es dann 2016 von der Kirche abgekauft. „Zuletzt hat wohl Pfarrer Göggel darin gewohnt, aber bevor ich es gekauft habe, stand es circa sieben Jahre lang leer“, erzählt Bronner. Doch die Tafertsweiler Bürger hätten sich auch während dem Leerstand gut um das Gebäude gekümmert, regelmäßig gelüftet und auch geheizt.

Neben dem Pfarrhaus hat Daniel Bronner eine Garage gebaut, die zum Stil des Hauses passt. (Foto: Mandy Hornstein )

„1994 wurde es Grundsaniert und hat ein neues Dach, Parkett, Fenster und auch neue Wasserleitungen und Elektrik bekommen“, erzählt er. Das und der 1700 Quadratmetergroße Garten mit dem alten Kreuzgang seien der Grund gewesen, warum es der selbstständige Landschaftsgärtner schließlich gekauft habe.

Stil soll durchgezogen werden

„Innen mussten wir nicht mehr so viel machen, ich habe Böden abgeschliffen und geölt und die Tapeten durch Putz ersetzt“, erzählt Bronner. 2017 habe er eine größere Garage daneben gebaut, aber darauf geachtet, dass diese den gleichen Stil wie das Haus hat. Den alten Kachelofen habe er im Wohnzimmer gelassen. Als 2020 seine jetzige Frau Lena eingezogen sei, hätten sie auch eine neue Küche eingebaut.

Wir fühlen uns wirklich sehr wohl hier und die Temperatur im Haus ist auch immer sehr kühl, selbst wenn es draußen heiß ist. Lena Bronner

Außen habe er die Schindeln an der Fassade erneuert und neu gestrichen sowie die Fensterleibungen gerichtet. Das Gute sei, dass das Gebäude nicht unter Denkmalschutz stehe. „Als nächstes wollen wir die Eingangstüre und die Fenster abschleifen und neu streichen“, sagt Bronner. „Wir fühlen uns wirklich sehr wohl hier und die Temperatur im Haus ist auch immer sehr kühl, selbst wenn es draußen heiß ist“, sagt Lena Bronner.

Die Küche wurde von Daniel und Lena Bronner komplett erneuert. (Foto: Mandy Hornstein )

Die Räume sind groß, hell und haben hohe Decken. „Leider gibt es durch den großen Flur nicht so viele Räume, aber wir könnten den Dachboden auch noch ausbauen“, sagt Bronner. Auf diesem befinden sich sogar noch zwei alte Kirchenbänke.

Kreuzgarten bekommt neues Leben

Das größte Projekt in den vergangenen beiden Jahren sei zudem der Garten gewesen. Den Kreuzgarten haben die beiden als Nutzgarten sowie mit Hochbeeten und im vorderen Teil mit einer Blumenvielfalt für Insekten angelegt. Im hinteren Bereich des Gartens hat Daniel Bronner kleine Häuser und große Gehege für Hühner, Enten und Zebrafinken angelegt. Auch einen kleinen Rosengarten mit einer Bank gibt es.

Der Kreuzgarten erhält wieder neues Leben. (Foto: Mandy Hornstein )

Hinter der Garage befindet sich die Terasse, auf der eine überdimensionierte Zinkwanne im Sommer etwas Abkühlung verschafft. „Ich würde aber gerne weitere Hochbeete, eine Grillnische und einen Teich anlegen“, sagt Bronner. „Alles in allem geht die Arbeit bei solch einem Gebäude nie aus, aber das ist ja auch irgendwie schön.“

Den alten Kachelofen im Wohnzimmer hat Daniel Bronner erhalten. (Foto: Mandy Hornstein )

Der Flur im Obergeschoss gleicht einem weiteren Zimmer. (Foto: Mandy Hornstein )