Premiere im Kreis

Eltern richten erste Waldorfschule im Kreis her

Ostrach / Lesedauer: 3 min

Almut Hilsenbeck (von links), Lucile Huguet, Stefan Weber und Kerstin Yildiz besprechen die anstehenden Arbeiten im Klassenzimmer. (Foto: Julia Freyda )

Noch in diesem Jahr soll der Schulbetrieb an der ersten Waldorfschule im Kreis Sigmaringen starten. Bis es so weit ist, gibt's aber noch einiges zu tun.

Veröffentlicht: 05.08.2023, 05:00 Von: Julia Freyda