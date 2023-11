Für den Waldeigentümer Thurn und Taxis plant das Unternehmen Orsted (früher Ostwind) einen Windpark. Bis zu 15 Windräder könnten auf dem rund 609 Hektar großen Areal zwischen Ostrach, Magenbuch und Kalkreute in Richtung Pfullendorf entstehen. Den Namen „Pfullendorfer Hölzl“ trägt das Waldgebiet beim Fürstenhaus, liegt aber vollständig auf Gemarkung Ostrach.

Rund 50 Besucher haben das Informationsangebot der Firma Orsted in der Buchbühlhalle genutzt. Die meisten waren auch zur Fragerunde geblieben - Um Antworten zu bekommen, aber auch um ihre Sorgen loszuwerden.

Rund eine Woche davor hatte bereits der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben über den Wald als ein potenzielles Vorranggebiet für Windkraft informiert. Die entsprechende Ausweisung wäre die Voraussetzung, dass der Windpark dort so entstehen kann.

Standorte noch in Abwägung

Die genauen Standorte sind noch nicht beschlossen. „Die hängen von der weiteren Planung ab. Es werden maximal 15, wohl eher zehn bis zwölf Anlagen“, sagte Hannes Seegerer, Projektentwickler Wind bei Orsted. Mitarbeiter der Firma sowie des Fürstenhauses standen bei der Info-Messe in der Buchbühlhalle zur Verfügung, um an Stellwänden die Pläne zu erklären.

In der derzeitigen Planung sollen Windräder des Herstellers Vestas aufgestellt werden. Der Turm wäre 175 Meter hoch, die Rotoren hätten einen Gesamtdurchmesser von rund 170 Meter. Vom Boden bis zur Rotorspitze wären es somit voraussichtlich 260 Meter Höhe.

Das ist ein großer Windpark. Georg Freiherr von Aretin

„Das ist ein großer Windpark“, räumte Georg Freiherr von Aretin ein, Leiter der Projektentwicklung Wind bei Orsted. Vergleichbare Anlagen stünden bislang noch nicht. Auf Bitte einer Zuhörerin sicherte von Aretin zu, Visualisierungen von verschiedenen Standorten aus zu erstellen. Aber voraussichtlich erst bis zum zweiten Quartal 2024.

Messungen bei Bachhaupten

Dass am Waldgebiet genügend Wind herrscht, hat Orsted auf Grundlage von Messungen beurteilt. Bereits 2013 hat das Unternehmen für Thurn und Taxis Messungen gemacht, allerdings bei Bachhaupten. „Durch die Messungen können wir aber schon Rückschlüsse ziehen“, sagte Projektentwickler Seegerer.

Ich bin geschockt, dass uns so viele Anlagen vor die Haustür geknallt werden. Hubert Frank

Im betroffenen Gebiet gebe es zusätzliche Untersuchungen. Laut von Aretin werden Erträge von bis zu 15 Millionen Kilowattstunden pro Jahr und Anlage prognostiziert. Sofern Interesse bestehe, sei eine Beteiligung von Bürgern und Kommune über eine Energiegenossenschaft möglich.

Nach einem ersten Gutachten seien im „Pfullendorfer Hölzl“ keine artenschutzrechtlichen Einschränkungen zu erwarten. Auch für Schall und Schatten gibt es erste Kartierungen anhand der Maximalplanung und welche Auswirkungen für die umliegenden Teilorte, aber auch den westlichen Kernort zu erwarten sind. Die Unterlagen will die Gemeindeverwaltung auf ihrer Homepage zur Verfügung stellen.

Fertigstellung bis 2027

Der Zeitplan sieht vor, dass im kommenden Jahr weitere Gutachten erstellt werden, bis Mitte 2025 soll der Genehmigungsantrag beim Landratsamt eingereicht werden. Orsted rechnet mit einem Baustart Anfang 2026 und der Fertigstellung bis Anfang 2027.

Hubert Frank, Ortsvorsteher von Magenbuch-Lausheim, sieht seine Befürchtungen bestätigt. „Ich bin geschockt, dass uns so viele Anlagen vor die Haustür geknallt werden.“ In seinen Teilorten seien die Pläne vielen der knapp 300 Einwohner egal, aber die Kritik nehme zu. Etwa eine Handvoll erhob bei der Veranstaltung in der Buchbühlhalle die Stimme.

Geäußert wurden Sorgen wie zum Eingriff in die Natur und die Auswirkungen der Anlagen, aber auch die Anzahl sowie enorme Höhe der Windräder und das Gefühl der Wehrlosigkeit als Bürger. Die Planer von Orsted sicherten zu, die Sorgen ernst zu nehmen. In den kommenden Monaten solle bei neuen Erkenntnissen zum Projekt wieder informiert werden.