Bilder vom Pfrunger Ried

Rolf Müller wohnt in Waldbeuren, nur wenige Hundert Meter vom Ried entfernt. Es liegt deshalb nahe, dass diese Landschaft ihn von klein auf fasziniert und beschäftigt hat. Seit 2015 ist er ehrenamtlich auch als Moorführer für das Naturschutzzentrum in Wilhelmsdorf unterwegs. Vor allem die Schönheit und die Vielfalt der Landschaft mit seinen Pflanzen und Tieren, sowie die Veränderungen in den Jahreszeiten, als auch die der technischen Art der Wiedervernässung, hat ihn in seinen Bann gezogen. Aus diesem Grunde begleitet ihn stets seine Kamera, um all diese Augenblicke festzuhalten. Erstmals präsentiert er nun seine Aufnahmen im Rahmen einer Multivisionsshow einer breiten Öffentlichkeit im Ostracher Pfarrheim am Donnerstag, 19. Oktober, um 19 Uhr.

Es gibt Interessantes, Schönes, aber auch Schmerzliches zu sehen, kündigen die Veranstalter vom Bildungswerk der katholischen Kirchengemeinde Ostrachtal an. Rolf Müller widmet den ersten Teil seines Vortrags dem Ried wie es früher einmal ausgesehen hat. In einem weiteren Abschnitt geht er auf die Wiedervernässung ein, deren Technik und die Menschen, die daran beteiligt waren. In einem weiteren Teil zeigt er die aus der Wiedervernässung resultierenden Veränderungen durch das Absterben alter Bestände und das Entstehen neuer Kulturen und Lebensräume für Pflanzen und Tiere.

Im Schlussteil des Vortrages können die Besucher sich einfach den Bildern hingeben, die ein „normaler“ Fußgänger im Ried nicht immer vor Augen bekommt.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.