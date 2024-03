Er frisst, er gräbt und er setzt ganze Landstriche unter Wasser: Der Biber bringt nicht nur die Bürger in Ostrach zum Verzweifeln. Lange schon schwelt der Wunsch, dem Tier Herr zu werden. Aus diesem Grund hatte Ostrachs Bürgermeisterin Lena Burth am vergangenen Freitag zu einer Informationsveranstaltung eingeladen.

Doch an deren Ende verließen viele Bürger das Pfarrheim mit viel Frust. Das sind fünf Erkenntnisse der Veranstaltung.

1. Diese Schäden richtet der Biber an

Vor allem Landwirte sind vom Treiben der Biber betroffen. Durch die Dämme, die der Biber für seine Burg errichtet, kommt es zu Unterhöhlungen oder Überstauungen. Überflutete und durchlöcherte Ackerflächen sind die Folge.

Angesichts zahlreicher Biberbisse an Bäumen im Bereich einer Landstraße brachte ein Bürger seine Sorge zum Ausdruck, dass ein Baum auf benachbarte Straßen fallen könnte. Der Biber bedient sich nicht nur an Bäumen, sondern auch an Feldfrüchten. Um das zu verhindern, riet Konrad Frosdorfer, Biberbeauftragter des Kreises Sigmaringen, zur Installation von Elektrozäunen.

2. Keiner weiß, wie viele Biber es wirklich gibt

Im Gegensatz zu vielen anderen Tieren gibt es derzeit keine offiziellen Zahlen zum Biberbestand. Im Kreis Sigmaringen wird ihre Zahl auf 800 geschätzt. Das sind 350 weniger als im Kreis Biberach. Im Zollernalbkreis wird die Population auf lediglich 90 Biber geschätzt.

Der verwitterte Baum zeigt, dass der Biber schon länger in Ostrach aktiv ist. (Foto: Julia Freyda )

Dass sich die Biber unkontrolliert und rasend schnell ausbreiten, ist laut Biberbeauftragtem Frosdorfer indes ein Irrglaube. Der Biber wird erst nach 30 Monaten geschlechtsreif und wirft einmal pro Jahr. Damit pflanzt er sich ähnlich schnell fort wie das Reh.

3. Nicht nur der Biber ist massiv geschützt

Der Biber ist streng geschützt. Nach dem Bundesnaturgesetz ist es unter anderem untersagt, ihn zu vertreiben, zu fangen oder zu töten. Genauso unter Schutz steht allerdings auch sein Biberbau sowie seine -burg und Dämme.

„Verstöße sind keine Ordnungswidrigkeit, da bewegen wir uns im Bereich des Strafgesetzbuches“, betonte Nicole Henninger vom Regierungspräsidium Tübingen. Nur in absoluten Ausnahmefällen könne sich darüber hinweggesetzt werden.

4. Abschuss ist nicht die Lösung

Anfang Februar machte die Nachricht die Runde, dass im Alb-Donau-Kreis zwei Biber getötet wurden. Laut Frosdorfer sei der Abschuss auf die Biber damit aber keinesfalls eröffnet.

Hintergrund der beiden Tötungen sei vielmehr ein zweijähriger Modellversuch nach bayerischem Vorbild, der auch im Kreis Sigmaringen umgesetzt wurde und lediglich die zwei genannten Tötungen nach sich zog.

Der Abschuss sei weiterhin nur schwer möglich. Sie sei nur dann möglich, wenn zuvor bereits alle milderen Mittel angewandt wurden, aber keine Wirkung erzielt haben, erläuterte der Biberbeauftragte.

Fleißig fällt der Biber schon länger Bäume am Krebsbach in Dichtenhausen. (Foto: Julia Freyda )

Dazu zählen zum einen Drainagerohre, die zum Ziel haben, die durch die Biber angestaute Höhe der Gewässer zu reduzieren. Zum anderen helfen Drahthosen an Bäumen gegen Biberbisse.

Beides erhalten die Bürger von den unteren Naturschutzbehörden im Landratsamt. Erst wenn alle diese Maßnahmen umgesetzt und dokumentiert an das Regierungspräsidium weitergegeben wurden, kann die Behörde die Tötung freigeben.

Aber auch das sorge langfristig nicht für die Lösung des Biberproblems, ist sich Frosdorfer sicher. „Ein konfliktloses Zusammenleben wird es nicht geben“, stellte der Biberbeauftragte klar. Ein Bürger fasste die Veranstaltung aus seiner Sicht zusammen: „Wir haben gerade gelernt, was wir dürfen: nämlich gar nichts.“

5. Bürger fühlen sich von Landespolitik im Stich gelassen

In der anschließenden Diskussionsrunde ließen die Bürger ihren Frust raus. Ein unmittelbar betroffener Landwirt kritisierte, dass die Drainage seiner Meinung nach nichts bringe.

„Ich sehe meine Flächen davonschwimmen“, sagte er und erntete Applaus. Der Ortsvorsteher von Burgweiler, Matthias Seitz, argumentierte, dass der Biber ein Problem sei, das alle betreffe.

Daher sei es ungerecht, dass die Landwirte in Baden-Württemberg allein auf den Schäden sitzen blieben. Er verwies auf den in Bayern existierenden Geschädigtenfonds für Biberschäden.

Ein anderer Bürger forderte dazu auf, die Abgeordneten anzuschreiben und über die Probleme aufzuklären. Nur so könne Druck auf die Politik ausgeübt werden.